La vida personal de Santi Acosta, presentador de 'De Viernes' en Telecinco: mujer, tres hijos y una sonada ruptura

Santi Acosta (59 años), el veterano rostro de la televisión que ha marcado a toda una generación con programas como 'Salsa Rosa' y 'Sábado Dolce Vita', está viviendo un momento crucial tanto en lo profesional como en lo personal. Ahora al frente de '¡De viernes!' y 'El Precio de...' en Telecinco, no es solo su carrera lo que está en el punto de mira. Su vida familiar y amorosa han cobrado protagonismo en los pasados meses, revelando detalles que hasta ahora habían permanecido ocultos.

Tres hijos y una relación especial

Uno de los aspectos más desconocidos de Santi Acosta es su vida como padre de tres hijos adolescentes. Fruto de su segundo matrimonio con Sandra Fernández, directora de 'Salsa Rosa', Acosta siempre ha intentado mantener a su familia fuera de los focos. Sin embargo, en una entrevista con la 'revista Pronto' se mostró más abierto sobre su relación con ellos.

Su primogénita es una joven decidida a seguir un camino completamente diferente al de sus padres: quiere ser veterinaria, demostrando desde pequeña su amor por los animales. El mediano y el menor están aún explorando sus intereses, aunque ya han dejado claro que el periodismo no entra en sus planes. Para Acosta, esto es un alivio: «Me alegra que ninguno de mis hijos quiera ser periodista. Es una profesión dura y con demasiada exposición», comentó el presentador.

La relación con sus hijos es extremadamente cercana. De hecho, Santi ha mencionado en varias ocasiones cómo disfrutan juntos de actividades como el cine, paseos en bicicleta y escapadas a la montaña. «Son mi mejor refugio», confiesa. A pesar de las rupturas sentimentales que ha vivido, su rol de padre ha sido un pilar constante en su vida, y ha sabido mantener una maravillosa relación con Sandra Fernández, su exesposa. «Nos llevamos mejor que nunca, y aunque vivimos separados, siempre estamos presentes en la vida de nuestros hijos», afirmó recientemente.

La compleja relación con Esther Palomera

En cuanto a su vida amorosa, la situación ha dado un giro inesperado. Durante años, Santi mantuvo una relación con la periodista política Esther Palomera, un romance que fue tan discreto que apenas había trascendido en los medios. Sin embargo, en los últimos meses, las cosas se complicaron y la ruptura entre ambos se convirtió en noticia de primera plana.

El detonante fueron unas fotos en las que Acosta aparecía besándose con una misteriosa mujer morena, lo que desató especulaciones sobre una posible traición. Aunque ni Santi ni Esther han hecho declaraciones públicas al respecto, fuentes cercanas aseguran que la relación se vino abajo tras el incidente, y que ambos han decidido seguir caminos separados. Según algunas versiones, el vínculo entre ellos ya estaba deteriorado antes de las fotos, pero estas terminaron por romper definitivamente la confianza.

Un profesional que sigue en la cúspide

A pesar de las turbulencias sentimentales, Santi Acosta continúa centrado en su faceta profesional. '¡De viernes!' se ha consolidado como uno de los programas más esperados de la noche de los viernes en Telecinco, y su nombre sigue siendo sinónimo de exclusivas y grandes entrevistas, como la de Julián Muñoz, el exalcalde de Marbella que falleció recientemente, o Rocío Flores, que concede hoy su primera entrevista en un plató de televisión tras años alejada de los medios de comunicación.

Un futuro lleno de incógnitas

¿Qué depara el futuro para Santi Acosta? Por un lado, parece haber cerrado definitivamente el capítulo de su relación con Esther Palomera, aunque las causas reales de su ruptura siguen siendo objeto de especulación. Por otro, su enfoque está más que nunca en sus hijos y su carrera. Los tres adolescentes siguen siendo su principal prioridad, y aunque se muestra optimista sobre el futuro, evita hablar demasiado de sus planes personales.

Lo que queda claro es que Santi Acosta no solo sigue siendo un nombre clave en la televisión, sino también una figura familiar que ha sabido compaginar su vida privada con el exigente ritmo de la pequeña pantalla. Aunque los titulares sobre su vida amorosa puedan ser los que más ruido hagan, para él, el verdadero éxito está en su hogar.