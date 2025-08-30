Sergio Ramos sorprende al anunciar el lanzamiento de una canción en honor al Real Madrid: «Y tú lo sabes, Cibeles»

Hace ya cuatro años que Sergio Ramos abandonó el Real Madrid. Sin embargo, el futbolista sevillano mantiene muy vivo en su memoria el recuerdo de esos más de 15 años en el club blanco con el que se proclamó, entre otros títulos, pentacampeón de Liga, tetracampeón de Europa y tetracampeón del mundo.

Ramos, de 39 años, que juega ahora en el Rayados de Monterrey de México, acaba de anunciar el lanzamiento de una canción bajo el título 'Cibeles', con la que rendirá homenaje a la fuente donde el Real Madrid celebra históricamente sus títulos.

CIBELES 🎶 - 31 de agosto disponible en todas las plataformas.



CIBELES 🎶 - Available on August 31 on all streaming platforms. pic.twitter.com/dq3bPiKx0n — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025

Ramos ha publicado este sábado un avance del tema, donde se puede ver al exmadridista luciendo una camiseta blanca. El vídeo incluye imágenes históricas del jugador en el Real Madrid, además de clips de la Fuente de Cibeles. «Y tú lo sabes, Cibeles», es la única frase que se desvela de este 'hit'.

El futbolista ya dio pistas sobre el lanzamiento a lo largo de la semana pasada, cuando hizo circular por la Fuente de Cibeles una furgoneta negra con la frase: «Tú me pediste que vuele» y su firma 'SR93'.

Así, el futbolista cede el protagonismo de la canción a este lugar tan simbólico para el club, punto de visita obligado tras proclamarse campeón en alguna competición. La tradición incluye que el capitán del equipo suba a la fuente y le coloque una bufanda y la bandera del Real Madrid a la estatua de la diosa.

Como capitán del Real Madrid, Ramos levantó la Undécima, la Duodécima y la Decimotercera. El exmadridista llegó a superar el centenar de goles con el conjunto blanco, convirtiéndose en una leyenda madridista.

Su debut como cantante en solitario

Aunque es mundialmente reconocido por su carrera futbolística, Ramos también ha mostrado su faceta artística como cantante y compositor en diferentes ocasiones. El futbolista ha manifestado siempre su pasión por la música, especialmente por el flamenco, que forma parte de sus raíces sevillanas.

Más allá de vídeos puntuales en redes sociales, el exmadridista ha llegado a involucrarse en proyectos musicales junto a cantantes como Canelita o Demarco Flamenco. Además, compuso 'La roja baila', el himno oficial de la Selección en 2016, junto a Niña Pastori y RedOne.

Con 'Cibeles', compuesta y bajo la voz de Sergio Ramos, el futbolista debuta como cantante en solitario. El tema tira de nostalgia y rinde homenaje al club que ha marcado su carrera.

'Cibeles' saldrá publicada este domingo, 31 de agosto, y estará disponible en todas las plataformas, tal y como ha anunciado el futbolista a través de sus redes sociales.