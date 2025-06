Sergio Ramos: «Sigo manteniendo la misma ilusión. Quiero aprovechar los últimos años que me quedan»

Son Real Madrid y Atlético de Madrid los dos equipos que tratarán de dejar el pabellón del fútbol español bien alto en el Mundial de Clubes. Pero no están solos, ya que entre el resto de los equipos hay hasta 18 futbolistas y cinco entrenadores ... nacionales. El club con mayor representación es Rayados de Monterrey, con Sergio Ramos, Canales, Óliver Torres y Doménec Torrent en el banquillo.

A pesar de los pocos meses que lleva en México, el central sevillano ya es todo un líder. Y un día antes de su debut en el Mundial de Clubes ante el Inter de Milán se siente «emocionado pese a los años». «Sigo manteniendo la misma ilusión de cuando era joven, vengo con esa ilusión a pesar de haber ganado mucho. Es una competición nueva y es un plus para venir con muchas más ganas».

«El fútbol me lo ha dado todo. No tengo vida para agradecer todo lo que nos ha dado. Me mantiene la ilusión. El día que me levante y me cueste ir al gimnasio... pero el fútbol te premia con estos trofeos. Quiero seguir aprovechando los últimos años que me quedan», añadió.

Un jugador que lo ha ganado todo y cuyo recorrido se pondrá al servicio de Rayados para tratar de hacer un buen papel en EE.UU. «La experiencia te da en este tipo de competiciones de este nivel. Los pequeños detalles marcan la diferencia y es necesario mantener el nivel del concentración desde el primer al ultimo minuto. Intento hacer hincapié en que hay equipos que defendiendo bien hace un papel muy bueno. Hay que estar unidos, tener la personalidad que requiere este tipo de competición. Aunque algunos no hayan tenido esa experiencia o esa oportunidad, es un escaparate para cualquier joven. Esa fuente de motivación hay que mantenerla viva tanto en los veteranos, como es mi caso, como con los jóvenes».

Respecto al equipo favorito para alzarse con el trofeo el próximo 13 de julio en Nueva York, el sevillano no tiene dudas. «El Madrid siempre es favorito en las grandes competiciones por todo, por el nivel que tiene, no solo el club sino los jugadores, la mentalidad implantada desde hace muchísimos años. La llegada de Xabi será un refuerzo interesante, un jugador que ha sido y ha ganado todo, ya sabe como funciona el club. Los puede ayudar bastante en esta nueva etapa».

Sobre un posible cruce entre el conjunto blanco y Rayados, aunque suene muy lejano, Ramos prefiere evitarlo. «Hay una parte melancólica cuando hablo del Madrid. Los duelos siempre son bonitos cuando son reencuentros, cuando son antiguos compañeros. Si no nos cruzamos, mucho mejor. Nos ahorramos el disgusto tanto ellos como nosotros. Pero siempre es bonito volver a ver y medirte a compañeros que han sido prácticamente hermanos», sentenció.

Quien también se estrena en esta competición además de como entrenador del conjunto mexicano, es el gerundense Doménec, quien se deshizo en elogios hacia su capitán. «Ramos, aparte de la historia que lleva, es un jugador muy competitivo, muy profesional y es un líder. Tiene ese alma de líder, ayuda a los jóvenes y no tan jóvenes a hacerles sentir mejor, apretarlos, que no se relajen, que compitan en cada entrenamiento. Es el líder en el vestuario con el ejemplo y los consejos que da».

El debut del técnico español será ante todo un subcampeón de Europa como el Inter de Milán, una dura piedra de toque. Aun así, Doménec confía en que la numerosa parroquia mexicana presente en Los Ángeles se sienta orgullosa de su equipo. «Lo primero es representar bien a nuestro club y después al fútbol mexicano. Hemos competido muy bien contra Chelsea y Liverpool, ya tenemos experiencia. Queremos que la afición se sienta orgullosa. Aún hay ciertas diferencias con estos equipos top, pero lo vamos a competir. El fútbol cada día esta más parejo», concluyó.