Las pruebas que demuestran que Iñigo Onieva miente

Íñigo Onieva se encuentra en una encrucijada. Desde que el pasado viernes se hicieran públicas unas imágenes en las que aparecía besándose en el festival Burning Man, la cascada de informaciones y comentarios ha sido imparable. El empresario salía al paso de los señalamientos asegurando que cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia. Onieva no solo desafió a su novia, Tamara Falcó, sino que retó a la prensa al afirmar con contudencia que el vídeo controvertido no era actual, sino de 2019.

Con paso firme y ante la incómoda presencia de Tamara, declaró su amor y culpó a los maledicientes de tan dolorosa situación. La sorpresa llegaba tan solo un día después. Tamara borraba para siempre la publicación instagramera en la que anunciaba que se casaba con Íñigo. Un post en el que reivindicaba sus sentimientos y en el que agradecía haberse encontrado con el que, sin ningún género de dudas, consideraba el hombre de su vida. Hay quien piensa que algo ocurrió para que Tammy decidiera borrar el pasado e irse desde su casa hasta la de su madre.

El programa 'Ya es verano' de Telecinco fue el único testigo de la salida atolondrada y nerviosa de Tamara que confesó sentirse agobiada ante las preguntas de la prensa. No es para menos. Esos mismos periodistas a los que critica ferozmente en su documental de Netflix por querer romper su relación, demostraban con pruebas que el beso traicionero es de hace apenas dos semanas.

No solo porque Íñigo viste igual que en otras fotografías de la misma jornada ni porque lleve un collar que en 2019 no lucía. La música que sonaba durante su beso -y no solo en Instagram- era un remix publicado hace solo cinco meses. El programa 'Socialité' descubrió que, además, Onieva llevaba consigo una cantimplora con el logo de 'Lula', la discoteca que regenta y que se inauguró a finales de 2021.

Desde el entorno de Íñigo insisten en que está preparando un respuesta para intentar salvar su relación y, sobre todo, para que Tamara pueda respirar tranquila.

