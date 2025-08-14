Un problema menos para Marta Luisa de Noruega: vende la casa en la que vivió con Ari Behn por 1,5 millones de euros

Un problema menos para la Princesa Marta Luisa de Noruega. Según ha asegurado la televisión de su país, al fin ha conseguido vender la casa en la que vivió con Ari Behn por 1,5 millones de euros, una notable rebaja respecto a sus pretensiones iniciales, aunque una buena cantidad para aliviar sus cuentas.

No hace mucho, concretamente en mayo, Marta Luisa de Noruega recordaba el suicidio de su exmarido, ocurrido el 25 de diciembre de 2019. Ari Behn se quitó la vida a los 47 años después de un largo tiempo de depresión, alcoholismo, supuestos abusos sexuales –acusó directamente a Kevin Spacey– y un divorcio que fue su golpe final. «Es lo peor que me ha pasado nunca. Sobre todo porque fue un duelo repentino. Fue muy exigente físicamente. Me sentía como si hubiera corrido una maratón todos los días. No podía comer ni dormir», explicó la princesa en un pódcast.

Para ella, entonces su prioridad fue ocuparse de sus tres hijas: «Lo más importante para mí en aquella época era proteger a las niñas. Las antepuse sobre cualquier otra cosa y me tragué muchos sapos, pero no sirve de nada culpar al otro». Ahora Marta Luisa es la esposa del polémico chamán Durek Verrett y lleva una vida completamente aparte de la Familia Real después de renunciar a su vida y obligaciones como royal.

Marta Luisa pasa página

Dispuesta a pasar página definitivamente de anteriores episodios de su vida, y más concretamente del recuerdo de Ari Behn, Marta Luisa de Noruega se propuso vender la casa en la que vivió con su antiguo marido y finalmente, y tras varios intentos, ha conseguido deshacerse de la propiedad. Hasta la anunció en sus redes sociales. «Estoy esperando a que una nueva familia la adore tanto como nosotros», escribió la hija del rey Harald de Noruega.

Como si fuera un experto agente inmobiliario, Marta Luisa continuó su exposición de la propiedad en venta: «Caballos, esquí, golf y actividades al aire libre, todo en un radio de 5 minutos. La casa adora las risas de los niños, las noches de juegos, de cine, de música, las fiestas de cumpleaños, las cenas familiares y las pijamadas. Tenemos muchísimo que agradecerle a esta hermosa casa». También su hija Leah procedió a promocionar la venta de la casa: «El mejor lugar». Y hasta apreció por ahí el chamán para definir como «santuario» la propiedad.

Por fin ha conseguido venderla, según ha informado el canal TV2 de Noruega. «Puedo confirmar que una familia con hijos ha comprado la propiedad por 19 millones de coronas (1,5 millones de euros). Tanto el comprador como el vendedor están muy satisfechos. Más allá de eso, no tengo más comentarios que hacer«, explicó a la cadena de televisión Ståle Ask Helland, el agente inmobiliario de la franquicia Sem & Johnsen.

Meditaciones profundas y altibajos

Lommedalen se ha vendido después a varios intentos fallidos que la princesa asoció a un error en el anuncio. Por lo visto, no se terminó de explicar bien que una caseta de vigilancia y una cerca de la propiedad tendrían que ser retiradas cuando Marta Luisa se mudara porque dichas instalaciones fueron aprobadas solo temporalmente debido a las medidas de seguridad que rodean a la princesa.

La vivienda fue construida en 1939 y adquirida por Marta Luisa de Noruega en 2003. Situada en Lommedalen, a 30 minutos de Oslo, cuenta con 455 metros cuadrados edificados, una finca de seis hectáreas y está rodeada de unos campos espectaculares. «En esta casa hemos tenido las fiestas más divertidas, las conversaciones más agradables, la meditación más profunda... nuestros altibajos», resumió la hermana del Príncipe Haakon en sus redes sociales. Esa casa ya pertenece a otros.