Marta Luisa de Noruega recuerda el suicidio de su exmarido, Ari Behn

Marta Luisa de Noruega (53 años) está en uno de sus momentos más felices de su vida. El pasado agosto, y tras verse obligada a cancelar su boda en varias ocasiones, se dio el 'sí, quiero' con Durek Verrett (50), después de un polémico noviazgo de más de cinco años y dos más de compromiso.

La boda de la Princesa con el chamán fue en segundas nupcias, pues en 2022 contrajo matrimonio con el escritor de origen danés Ari Behn, del que se divorció, oficialmente 14 años después, en 2016. Fruto de ese matrimonio nacieron sus tres hijas: Maud Angélica (22), Leah Isidora (20) y Emma Tallulah (16).

Este 25 de diciembre se han cumplido cinco años desde que el escritor se suicidase a los 47 años. Nadie se esperaba su muerte, por más que Ari Behn, un personaje polémico y heterodoxo en la realeza europea, llevara años lanzando señales de alarma: depresión, alcoholismo, supuestos abusos sexuales –acusó directamente a Kevin Spacey–, desgarros familiares y un divorcio que él asumió como un fracaso personal. Para algunos, su fallecimiento el día de Navidad fue su última performance.

Su deceso dejó sumida en la más profunda de las tristezas a sus vástagos. Aunque, con el paso del tiempo, optaron por utilizar la tragedia para ayudar a personas que con problemas de salud mental y para la prevención del suicidio.

Martas Luisa de Noruega junto a sus tres hijas durante el funeral de Ari Behn gtres

Depresión

Durante este tiempo, la primogénita de Harald y Sonia de Noruega se ha pronunciado públicamente sobre este tema en contadas ocasiones. La última durante una entrevista concedida el pasado 1 de mayo para el influencer Sebastian Solberg en su podcast 'Who's Your Daddy?'. En ella, Marta Luisa confesó que el suicidio de su exmarido fue la situacion más difícil a la que se ha tenido que enfrentar en su vida. «Es lo peor que me ha pasado nunca. Sobre todo porque fue un duelo repentino», comenzó recordando. «Fue muy exigente físicamente. Me sentía como si hubiera corrido una maratón todos los días. No podía comer ni dormir», añadió en relación al bajón anímico que sufrió en ese momento.

Un sufrimiento que tuvo que ocultar para proteger a sus tres hijas: «Lo más importante para mí en aquella época era proteger a las niñas. Las antepuse sobre cualquier otra cosa y me tragué muchos sapos, pero no sirve de nada culpar al otro», y que meses después le pasó factura: «Estaba agotada y me encontraba en una especie de niebla mental. Después de ver a las niñas que empezaban poco a poco a recuperarse, después de seis meses, entré en una espiral descendente. Entré en una depresión enorme y no podía ni levantarme de la cama. Me sentía completamente devastada. Experimenté un descenso a los infiernos».

Acoso

Pese a recuperar la sonrisa junto a Durek Verrett, Marta Luisa siempre ha vivido con miedo a que «la historia se repita». Así lo hizo saber a finales de 2022 cuando la hija de los Reyes de Noruega envió un contundente comunicado en el que denunciaba una «emboscada» contra su entonces prometido: «El tiempo antes de Navidad es muy difícil en nuestra familia. Recordamos a Ari y lo que pasó», comenzó diciendo en referencia al suidicio del padre de sus hijas.

Durek Verrett y Marta Luisa de Noruega, el día de su boda gtres

«Necesitamos afligirnos, pasar por los sentimientos, nuevamente, estar presentes. Necesitamos paz», continuó. «Tengo tres hijas que abrazar. Estar allí para tres niñas con diferentes necesidades y formas de afrontar el duelo. Porque el duelo dura muchos años con nuevas fases», añadió justo antes de atacar a la prensa. «Hay medios que no escatiman para conseguir un artículo que les dé un clic. Le hicieron lo mismo a Ari. Nunca se rindieron. Le siguieron. Acechándolo. Criticándolo todo el rato. Espero que esta vez no esperen tanto tiempo para arrepentirse...», sentenció.