La Princesa Ana estrena retrato oficial a pocos días de su 75º cumpleaños

A tan solo unos días de celebrar su cumpleaños 75, la Princesa Ana ha estrenado nuevo retrato. Así lo ha difundido el Palacio de Buckingham, donde la hija de la fallecida Reina Isabel II posa junto a su marido, el vicealmirante Sir Timothy Laurence, en un ambiente cargado de simbolismo.

La fotografía fue tomada el pasado mes de julio durante el banquete de Estado celebrado en el Castillo de Windsor con motivo de la visita a Reino Unido del presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte. La imagen, obra del fotógrafo Chris Jackson, capta a la princesa con una amplia sonrisa, fiel reflejo de la serenidad y la satisfacción con la que encara esta etapa de su vida.

En el retrato, Ana luce la tiara de diamantes Festoon, una de sus piezas más reconocibles y queridas. Estrenada en 1973, año en que cumplió 23 años, fue un regalo del World Wide Shipping Group y, según apunta 'The Royal Watcher', podría datar de principios del siglo XX. Otro detalle que no pasó desapercibido fue su vestido, uno que ya había usado anteriomente en su 70 cumpleaños.

Actualmente, la hermana de Carlos III se encuentra de vacaciones en la costa oeste de Escocia junto a su esposo, y ha optado por una conmemoración íntima, sin grandes actos públicos, en línea con su costumbre de celebrar de forma oficial únicamente los aniversarios que terminan en cero. Sin embargo, ha accedido a la publicación de este retrato y a la emisión de una moneda conmemorativa de plata de cinco libras, acuñada por la Real Casa de la Moneda, en la que figura la inscripción: «La Princesa Real · Celebrando 75 años · Deber y devoción».

Considerada una de las figuras más trabajadoras y respetadas de la Familia Real británica, Ana ha vuelto a liderar en 2024 la lista de miembros de la realeza con mayor número de compromisos oficiales, una constante en los últimos años. Según una fuente citada por 'The Times' en julio, Ana no contempla retirarse de la vida pública antes de cumplir los 90 años. «Ha dicho que su plan es seguir trabajando hasta los 80, luego empezar a reducir su actividad un poco y después imitar al Príncipe Felipe y retirarse por completo a los 90», aseguró el informante.

Este nuevo retrato llega, además, en un momento especial para la familia. Hace unos días se conoció el compromiso de su hijo, Peter Phillips, con Harriet Sperling. Se trata de su segundo enlace, tras su boda con Autumn Kelly en 2008, de la que se separó en 2019.

GTRES

Con esta imagen, la Princesa Ana reafirma su papel como pilar silencioso pero firme de la monarquía británica, demostrando que la elegancia y la dedicación no entienden de modas ni de efemérides ruidosas.