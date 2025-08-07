Tomás Páramo y María García de Jaime desalojados por el fuego en Tarifa: «Estamos todos bien»

El incendio forestal que ha afectado esta semana a Tarifa, Cádiz, ha obligado a evacuar a más de 1.500 personas de diferentes alojamientos turísticos y residencias particulares. Entre los afectados se encuentran los influencers Tomás Páramo y su mujer, María García de Jaime, quienes se vieron obligados a abandonar su vivienda junto a sus tres hijos como medida de precaución ante el avance de las llamas.

La pareja, que veranea desde hace varios años en la localidas gaditana, se encontraba disfrutando de sus vacaciones cuando tuvieron que ser deslojados de forma urgente. Afortunadamente, la situación no fue a más y, a penas unas horas después, pudieron retornar a su domicilio.

Fue el propio Tomás quien comentó lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde además quis agradecer la preocupación por parte de sus seguidores. «Antes de nada, estamos todos bien. Muchas gracias por los cientos de mensajes preguntando por nosotros. Esta tarde nos han desalojado de casa, pero hace una hora hemos podido volver a nuestra casa. Por suerte, en nuestra zona el fuego está ya controlado», escribió en sus historias de Instagram, acompañando el texto de una fotografía donde se puede apreciar el humo desde la playa.

«Gracias infinitas a los bomberos, forestales, pilotos, Guardia Civil, voluntarios... que están trabajando incansablemente para combatir el incendio», expresó Tomás en sus redes sociales. Su pareja, por su parte, calificó a todos los efectivos desplegados como «verdaderos héroes». «Llevan desde ayer y todavía sigue activo en algunas zonas. Espero estéis todos bien», añadió.

REDES

La pareja, que contrajo matrimonio en septiembre de 2019, acostumbra a pasar parte del verano en Tarifa, una tradición que arrastran desde su adolescencia. «Antes de empezar a ser novios, nuestras familias veraneaban en Marbella y, con nuestro grupo de amigos, siempre bajábamos como un día o dos a Tarifa», confesó Tomás en una entrevista a '¡Hola!' en 2021.

Pese al susto, todo quedó en una experiencia para recordar. La familia ya está a salvo y ha podido retomar su descanso en el que consideran su «refugio» personal.

