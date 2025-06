Carlo Costanzia, en Turín y con Alejandra Rubio para apoyar a la familia en su momento más difícil

Carlo Costanzia ha pasado este fin de semana en Turín para apoyar a la familia después de conocerse la dura sentencia contra sus hermanos Pietro y Rocco, sentenciados a 12 y 8 años de cárcel respectivamente por intento de homicidio. De su estancia en la ciudad italiana ha querido dejar constancia Alejandra Rubio, quien ha publicado un amplio carrusel de imágenes de lo más lúdicas pero evitando referirse a tan espinoso asunto.

La pareja ha pasado un par de días en la ciudad italiana, precisamente el lugar en el que ocurrieron los hechos y donde permanecen encarcelados Pietro y Rocco Costanzia al ser declarados culpables de unos sucesos que acabaron con la pierna cortada de un muchacho de 23 años. Allí reside también la familia paterna de Carlo Costanzia.

La noticia fue un varapalo para toda la familia, que no se esperaba el dictamen del juez. Así lo expresó Carlo Costanzia padre, también investigado aunque finalmente absuelto. Así lo expresó la pasada semana en el plató de '¡De viernes!', donde calificó como «injusta» la resolución. Defendió la inocencia de sus hijos y alegó que recurrirían la sentencia.

La familia cierra filas

«Estamos bastante afectados. No se ha hecho justicia. Los fiscales les proponen un acuerdo a estos chicos, pero a nosotros no. No lo hacen ningún momento. ¿Por qué no nos lo dijeron a nosotros? Los abogados de estos chicos aceptaron que la acusación fuera por un intento de homicidio. Nosotros tratamos de plantear un posible acuerdo y los fiscales dijeron que no les interesaba en absoluto«, insistió.

Durante este tiempo, Carlo Costanzia hijo también ha defendido la inocencia de Pietro y Rocco, a quienes está muy unido, y en la víspera de la sentencia publicó en su Instagram un alegato en favor de sus hermanos con imágenes de un muro en el que aparecía pintado el mensaje «Free Pietro y Rocco».

Tanto él como Alejandra Rubio decidieron hacer las maletas en un momento tan señalado y se desplazaron a Turín para mostrar su apoyo a la familia en un instante tan delicado como es este. También se llevaron a su hijo para mostrar toda la solidaridad del clan con los Costanzia.

Un fon de semana lúdico en Turín

La hija de Terelu Campos ha publicado en su Instagram un amplio carrusel de imágenes de la escapada, aunque no ha hecho la más mínima alusión a los hermanos de su novio. A cambio, ha mostrado atardeceres, ha posado, ha dejado constancia de los placeres gastronómicos y demás. Juntos han aprovechado también para hacer turismo. También ha publicado una imagen de Carlo Costanzia bebiendo en la terraza del bar.

Todo lo más, Alejandra Rubio ha acompañado el título de su publicación con un emoticono de un abrazo, una muestra explícita de su apoyo a su pareja en un momento tan complicado para toda la familia. «Turín», ha titulado. Y Carlo Costanzia ha respondido con varios corazones.

La pareja ha evitado en todo momento hacer declaraciones ante los medios en su llegada al aeropuerto y los dos han intentado mantenerse al margen de la polémica que rodea a la familia en Italia. Al menos, públicamente.

Durante su viaje a Italia, Alejandra Tubio se ha perdido el cumpleaños del hijo de José María Almoguera, lo que ha sido argumento de tertulia rosa. «No montemos algo donde no hay. Está perfectamente invitada y la ha pillado fuera de Madrid, nada más», excusó Carmen Borrego. «Estaba fuera, es obvio», ha añadido su sobrina a su regreso a la capital española. Sin más.