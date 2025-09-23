Liam Gallagher, de Oasis, afronta una demanda millonaria por la manutención de su hija autista Gemma

La familia Gallagher es una joya. Si hace poco se supo que Paul, el mayor de los hermanos, acaba de comenzar su juicio por presunta violación, ahora se conoce que Liam Gallagher, el cantante de Oasis, se verá obligado a afrontar una millonaria demanda por la manutención de su hija Gemma, a la que no conoce.

Oasis ha vuelto a capitalizar la atención de la prensa musical por su regreso a los escenarios por primera vez desde su disolución. Liam Gallagher y su hermano Noel no se hablan porque no se aguantan, pero eso no ha impedido la reunión en lo que será una de las giras más lucrativas del año. El dinero no le vendrá nada mal al cantante del grupo para solucionar un problema que ha requerido su atención muy a su pesar.

Aunque no tiene contacto con su hija Gemma, Liam Gallagher podría verse obligado a abonar una suma millonaria tras el nuevo acuerdo provisional alcanzado en Estados Unidos. Así, tendría que pagar hasta 7 millones de libras en concepto de manutención para su hija Gemma después de hallar un punto de encuentro con la madre de la menor, la periodista musical estadounidense Liza Ghorbani.

El porqué de la suma

El acuerdo es de carácter provisional y surge después de que Ghorbani presentara una demanda a principios de año solicitando un aumento significativo de la pensión alimenticia. Según ha informado la prensa estadounidense, el nuevo pacto establece que Liam Gallagher podría llegar a abonar hasta 500.000 libras anuales para cubrir los gastos de crianza de Gemma, quien reside en Estados Unidos junto a su madre y, según se ha contado, presenta autismo.

Antes de la reciente demanda, Liam Gallagher pagaba aproximadamente 3.000 libras mensuales en concepto de manutención, lo que le parecía una miseria a la madre de la pequeña, y más teniendo en cuenta que la está criando con un padre ausente por completo. No obstante, todavía hay que fijar una cifra definitiva porque el acuerdo actual solo tendrá validez hasta que ambas partes logren un arreglo permanente.

Tradicionalmente, la legislación estadounidense establecía que las obligaciones de manutención terminaban cuando el hijo cumplía 21 años, pero recientemente ha entrado en vigor una modificación en la normativa del estado de Nueva York que ha extendido este límite hasta los 26 años, lo que incrementa considerablemente la suma total que Liam Gallagher podría verse obligado a pagar. Para que la madre obtenga la extensión máxima de la manutención, deberá demostrar que Gemma presenta una discapacidad que le impide mantenerse por sí misma, según han explicado sus abogados.

El padre no conoce a la hija

Cabe señalar que entre Liam Gallagher y su hija no hay ni ha habido relación. El músico reconoció la paternidad en 2013, aunque para ello tuvo que ser señalado con una demanda judicial que lo obligó a afrontar el asunto públicamente. Desde entonces ha mantenido la misma distancia y no ha tenido contacto directo con la menor, a quien nunca ha conocido en persona. La reconoce, pero no la conoce. La madre inició el proceso legal poco después del nacimiento de Gemma, cuando tampoco tenía relación alguna con Liam, y desde entonces solo se ha visto con el cantante en los tribunales.

Liam Gallagher es padre de cuatro hijos, cada uno con una mujer diferente. Además de Gemma, comparte la crianza de Gene, de 24 años, con la cantante Nicole Appleton; de Lennon, de 26, con la actriz Patsy Kensit; y de Molly, de 27, con la cantante Lisa Moorish. Actualmente, el músico está comprometido con su manager, Debbie Gwyther. No tienen hijos.

Más temas:

Músicos

Hijos

Juicios

Autismo