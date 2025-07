Oasis tira un dardo a Coldplay en pleno concierto: «No tenemos 'kiss cam', nos da igual con quién tengáis sexo»

La polémica viral del verano, provocada por la 'kiss cam' que Coldplay usan en sus espectáculos y que desveló la infidelidad de un magnate tecnológico en su concierto en el Gillette Stadium de Boston, no para de crecer. Ahora, gracias a Oasis.

Durante el último de los cuatro conciertos del grupo en su Manchester natal, el cantante Liam Gallagher se dirigió a su público con estas palabras antes de empezar a interpretar la canción 'Slide Away': «Bueno, ¿tenemos algún tortolito en casa? No os preocupéis, no tenemos ninguna de esa 'kiss cam' sarcásticas de Coldplay. Nos da igual con quién estéis, con quién estéis jugueteando, teniendo sexo... No es asunto nuestro. Esto es para los tortolitos, al menos».

«No os preocupéis por los que están engañando, no tenemos esa cámara de Coldplay aquí»



Con este discurso, que fue recibido con carcajadas por parte de su público, se estaba refiriendo a la escena protagonizada por Andy Byron, el director ejecutivo de Astronomer, una empresa de Silicon Valley, con una mujer que no era su esposa. Las pantallas gigantes mostraron a Byron viendo la actuación abrazado a la directora de recursos humanos de la compañía, Kristin Cabot, que había entrado en la compañía hace tan solo siete meses.

«Oh, miren a estos dos», dijo Chris Martin cuando la pareja apareció en las pantallas. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que les estaba viendo todo el mundo y se soltaron, intentando ocultar sus rostros. «Oh, qué… o están teniendo una aventura o son muy tímidos», exclamó el cantante al ver la escena.

Después de viralizarse el momento, Coldplay ha bromeado sobre lo sucedido en su siguiente concierto, al avisar al público que la cámara del fan estaba a punto de comenzar a grabar: «Nos gustaría saludar a algunos de ustedes entre el público. Lo haremos usando nuestras cámaras y mostrando a algunos de ustedes en la pantalla grande. Así que, por favor, si aún no se han maquillado, ¡maquíllense ahora!», dijo entre decenas de miles de risas de los fans que abarrotaban el Camp Randall Stadium de Madison, en Wisconsin.

El último de muchos dardos

La pullita de Liam Gallagher a Coldplay no es la primera que el cantante de Oasis lanza al grupo de Martin, ni posiblemente sea la última. En 2008, preguntado or el London Times acerca de sus grupos favoritos, dijo: «Me he suavizado, pero no en el sentido de que me gusten Radiohead o Coldplay. No los odio. No deseo que tengan accidentes. Pero creo que sus fans son aburridos y feos y no parece que se lo estén pasando bien».

En otra entrevista con Q Magazine en 2016, volvió a referirse a Coldplay al decir que la música actual «es una puta mierda». El cantante afirmó: «Es aburrida sin mí, ¿no? En mi juego asaré a cualquiera. A cualquiera. Ya sea en entrevistas, sesiones de fotos, en un disco o en ese puto escenario. Hay muchos cantantes por ahí que están a un paso de ser un vicario. Y muy pocos que te miren a los ojos. Todos tienen algo que ocultar. Saben que han hecho mal. ¿Alguna vez has conseguido que Chris Martin te mire a los ojos? Seguro que hace un buen concierto, Chris Martin, con la cantidad de dinero que le pagan. Aunque parece que está en el programa de televisión para niños The Tweenies. Toda la banda está hecha una mierda. ¿Nunca han visto una foto de los Rolling Stones? Probablemente no».

Esta animosidad se remonta a 2003, cuando Gallagher llamó «estudiante imbécil» a Martin por expresar fuertes opiniones contra la guerra en un concierto benéfico. El cantante de Oasis criticó a Martin por sus comentarios en el concierto Teenage Cancer Trust en Londres, donde animó a la multitud que llenó el Royal Albert Hall a «cantar contra la guerra». Gallagher también calificó a la entonces novia de Martin, la oscarizada actriz Gwyneth Paltrow, de «pájaro torpe».

Esto se produjo después de que Gallagher apareciera como invitado especial en el espectáculo de la Teenage Cancer Trust de Richard Ashcroft en el mismo lugar. Tras actuar, Gallagher declaró a The Sun: «Cuando Coldplay dio este concierto, hablaron de la guerra, eso está mal. Chris Martin no debería utilizar esta causa para hablar de sus propios puntos de vista sobre la guerra. Si él y su pájaro torpe quieren hablar de la guerra, que lo hagan en sus propios conciertos. Coldplay no son más que un puñado de estudiantes gilipollas. Chris Martin parece un profesor de geografía. Qué es eso de escribir mensajes sobre el libre comercio en su mano cuando está tocando. Si quiere escribir cosas, le daré un bolígrafo y un bloc de papel. Montón de estudiantes... Estos conciertos son sobre niños que tienen cáncer, tienen que luchar en una guerra cada día de sus vidas. Por eso estamos todos aquí haciendo esto».

Por su parte, Martin respondió con diplomacia: «Siempre he querido a Liam. Él sopla caliente y frío, pero siempre es libre de venir a mi casa a tomar el té y a comer lasaña». En 2017 Liam aseguró que se disculpó con Martin por haberles insultado durante años, cuando actuaron juntos en el concierto One Love Manchester. «Entré en el camerino y le dije: «Te pido disculpas por todo lo que he dicho antes, estaba siendo un gilipollas. Él dijo: 'No, no, no, nos encanta, joder'. Así que tengo un pase». Pero ahora, parece que ha decidido volver a las andadas.