Los Ángeles, la ciudad donde se escribió la historia de la música del siglo XX

Las estrellas de la música dejan huella allá por donde pasan, pero sólo hay una ciudad donde lo hacen literalmente: Los Ángeles. En la acera frente al famoso Teatro Chino, en Hollywood Boulevard, están impresas las manos y pies de cantantes célebres como Cyndi Lauper ... , Mariah Carey, Michael Jackson, Pitbull, Ice Cube, Lionel Richie, Quincy Jones, Katy Perry, David Guetta o Cher. Un punto de partida ideal de este recorrido musiquero por la 'Ciudad de los Sueños', que, si seguimos como los mitómanos, puede continuar en el barrio de Laurel Canyon con uno de los múltiples tours guiados que pasan por delante de las casas –o mejor dicho: mansiones– donde vivieron grandes leyendas de los sesenta y setenta como Neil Young, John Lennon, Frank Zappa, David Crosby, Glenn Frey, Jackson Browne, Arthur Lee, Stephen Stills, John Densmore o John Mayall.

En Los Ángeles se puede intentar ver en persona a los héroes del rock, y el mejor lugar para conseguirlo es sin duda el Viper Room, discoteca y local de música en directo situado en Sunset Strip (en West Hollywood), fundado en 1993 por Johnny Depp, que además de actor es guitarrista y tiene un grupo con Alice Cooper y Joe Perry (de Aerosmith) llamado Hollywood Vampires, con el que rinden tributo a grandes figuras del género.

El club, que ha cambiado de propietarios varias veces y estuvo a punto de ser demolido, tiene mucha leyenda negra: el año de su inauguración, el actor River Phoenix sufrió allí una sobredosis mortal en 1993; dos años después, la cantante Courtney Love sobrevivió a otra después de que Depp le practicara la reanimación cardiopulmonar, y en 1997, el cantante Michael Hutchence actuó por última vez en público en su escenario antes de quitarse la vida una semana más tarde.

En la misma calle, apenas a un minuto andando, hay otro local por el que cualquier amante del rock debe dejarse caer si visita la ciudad. Se trata del mítico Whisky a Go Go, que milagrosamente sigue en pie desde 1964. Si sus paredes hablasen contarían increíbles historias de los conciertos que allí dieron The Byrds, Alice Cooper, Buffalo Springfield, Love o The Doors en pleno flower-power. Fue escala clave de la 'British Invasion' de los Who, los Kinks, Led Zeppelin o Cream; los Mothers of Invention de Frank Zappa consiguieron allí su primer contrato discográfico; Cliff Burton fue contratado por Metallica como bajista tras verle tocar allí con su grupo Trauma; Oasis se separaron por primera vez después de que Liam Gallagher actuase en su escenario completamente borracho… El Whisky tiene leyendas para dar y tomar.

Cualquier ruta angelina de locales de música en directo debe pasar también por The Troubadour, que desde su apertura en 1957 ha contribuido al lanzamiento de algunos de los artistas con más talento de la música contemporánea como Elton John, James Taylor, Tim Buckley, Buffalo Springfield, Tom Waits, Pearls Jam o Guns N Roses, que actuaron allí al principio de sus carreras. Don Henley y Glenn Frey se conocieron en su barra antes de formar los Eagles; The Byrds, que se conocieron en una sesión de micro abierto del club, interpretaron allí por primera vez su versión de 'Tambourine Man' de Bob Dylan, quien a su vez dio en su escenario una improvisada jam session a la que sólo asistió el personal del Troubadour, y que está considerada como el ensayo general antes de hacer historia en la música pop al pasar del folk al folk-rock; John Lennon y Harry Nilsson fueron expulsados del local por interrumpir una actuación de los Smothers Brothers, y Janis Joplin se pegó allí su última juerga antes de morir. En fin, Historia.

Museo de los Grammy

Menos gamberra, pero con la misma carga musical histórica, es la propuesta turístico-musical del Museo de los Grammy. Para empezar, tiene una deslumbrante muestra de guitarras, mandolinas y ukeleles de época que incluye una selección de los 50 instrumentos utilizados por leyendas como Tampa Red, Son House, Bukka White, Taj Mahal, Johnny Winter o Mark Knopfler. Otro espacio es 'Musical Crossroads', una galería donde se entrecruzan géneros, influencias y tecnología, y en la que los visitantes pueden sumergirse en cuatro «cápsulas» de géneros (cada una de las cuales ofrece una inmersión profunda en los mundos del hip-hop, el pop, el folk y el gospel), ver ejemplos de herramientas musicales que han dado forma a los sonidos de hoy y explorar interactivos dedicados a las diferentes escenas musicales en Estados Unidos. Obviamente, hay un espacio donde se pueden ver gramófonos dorados ganados por Stevie Wonder, Taylor Swift, Michael Jackson o Beyoncé, y el museo además acoge el 'Sonic Playground' una experiencia inversiva que transforma la galería de 3.000 pies cuadrados de la segunda planta en un centro con 17 actividades interactivas que animan a los visitantes a explorar su creatividad, desde producir ritmos y mezclar loops hasta actuar en el escenario con instrumentos profesionales para ponerse en la piel de un cantante, un productor o un disc jockey y experimentar el placer de la creación musical.

Para coleccionistas

Los amantes del coleccionismo deberán reservar un día entero para disfrutar con tranquilidad de las compras en Amoeba Music, la tienda de discos independiente más grande del mundo, y por supuesto, a pie de calle también hay cosas que ver como el Hollywood Jazz Wall, un precioso mural que retrata a Nat King Cole, Duke Ellington, Billie Holliday, Charlie Parker, Chet Baker, Gerry Mulligan, Tito Puente, Miles Davis, Shelly Manne, Dizzy Gillespie y Ella Fitzgerald, o el monumento a Vicente Fernández, una estatua de bronce de casi cuatro metros de altura que rinde el debido tributo a la enorme influencia latina en la escena cultural de la ciudad.