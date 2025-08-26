Suscríbete a
Los Ángeles, la ciudad donde se escribió la historia de la música del siglo XX

Ciudades y música

Las estrellas más brillantes del rock o el pop pasaron por la por la Costa Oeste y dejaron su particular huella

Janis Joplin en el legendario local Whisky a Go Go
Nacho Serrano

Las estrellas de la música dejan huella allá por donde pasan, pero sólo hay una ciudad donde lo hacen literalmente: Los Ángeles. En la acera frente al famoso Teatro Chino, en Hollywood Boulevard, están impresas las manos y pies de cantantes célebres como Cyndi Lauper ... , Mariah Carey, Michael Jackson, Pitbull, Ice Cube, Lionel Richie, Quincy Jones, Katy Perry, David Guetta o Cher. Un punto de partida ideal de este recorrido musiquero por la 'Ciudad de los Sueños', que, si seguimos como los mitómanos, puede continuar en el barrio de Laurel Canyon con uno de los múltiples tours guiados que pasan por delante de las casas –o mejor dicho: mansiones– donde vivieron grandes leyendas de los sesenta y setenta como Neil Young, John Lennon, Frank Zappa, David Crosby, Glenn Frey, Jackson Browne, Arthur Lee, Stephen Stills, John Densmore o John Mayall.

