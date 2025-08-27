Empieza el juicio de Paul, el hermano mayor de los Gallagher (Oasis), acusado de violación

Paul Gallagher (59 años), hermano mayor de las estrellas de Oasis, Liam y Noel Gallagher, ha comparecido ante el tribunal este miércoles, acusado de violación. El fotógrafo también enfrenta cargos de comportamiento coercitivo y controlador, tres cargos de agresión sexual, otros tres de estrangulamiento intencionado y dos cargos de amenaza de muerte y agresión con lesiones físicas.

La audiencia tuvo lugar ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, Inglaterra y su duración fue de apenas cinco minutos. Aparentemente se le citó para confirmar su nombre, edad y domicilio. Según la acusación, los presuntos delitos tuvieron lugar entre 2022 y 2024 y el hombre no se declaró culpable ni inocente y se le concedió la libertad bajo fianza. La próxima comparecencia será ante el Tribunal Penal de Harrow el 24 de septiembre.

La firma de abogados Carson Kaye Solicitors publicó un comunicado en el que afirma: «Nuestro cliente, Paul Gallagher, ha sido acusado de varios delitos relacionados con un único denunciante. El Sr. Gallagher ha colaborado constantemente con la policía durante toda la investigación y siempre ha negado rotundamente las acusaciones formuladas contra él. Espera poder limpiar su nombre, pero, dado que actualmente hay un proceso judicial en curso, nuestro cliente no puede hacer más comentarios al respecto».

Gallagher nunca ha formado parte de la famosa banda pero ha seguido muy de cerca la carrera musical de sus hermanos. En 1996 publicó un libro llamado: Brothers: From Childhood to Oasis — The Real Story, que narraba la lucha de Liam y Noel por alcanzar el éxito y cómo lo afrontaron. La madre de los tres hermanos, Peggie, colaboró en la escritura de la publicación que incluía fotografías familiares inéditas.

Actualmente la famosa agrupación se encuentra en una exitosa gira que comenzó el pasado 4 de julio y tienen todas las entradas agotadas. Liam y Noel han protagonizado escándalos mediáticos debido a los conflictos entre ellos y el tour Live '25' representa una especie de reconciliación familiar.