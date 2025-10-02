Infidelidad, cocaína y la custodia de sus hijas: las dificultades en el divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban

Casi 20 años después de su boda, Nicole Kidman (58 años) ha pedido el divorcio de Keith Urban (57). Los medios estadounidenses aseguran que la pareja llevaba viviendo por separado desde principios del verano, distanciados por la gira que el artista está haciendo por Estados Unidos, mientras que la actriz se encontraba afincada en Londres con sus hijas. Otros indican que ambos han estado en Nashville, donde están afincados desde hace años, pero que el cantante se ha comprado una casa nueva para irse del domicilio familiar.

Portales como 'People' también señalan que la intérprete de 'Babygirl' no quería poner fin a la relación, que habría luchado hasta el final para salvar su matrimonio y que podría haber una tercera persona cuya relación con Keith Urban haya precipitado esta ruptura. De hecho, la revista indica que el divorcio estaría volviéndose «dramático» porque el músico ya habría pasado página, y que no ha sido «honesto» con la actriz.

Una supuesta traición que sale a la palestra al comprobar que hace solo unos días, en uno de sus últimos conciertos, Keith Urban cambió la letra de la canción 'The Fighter', dedicada a Nicole Kidman. Y lo hizo para incluir el nombre de Maggie, su nueva guitarrista, cantando: «Cuando intenten ir a por ti, Maggie, yo seré tu guitarrista». Una supuesta prueba de que entre ellos podría existir algo más que una relación profesional y que es esta mujer la chica más joven con la que podría haber pasado página.

La propia música publicó hace tres días el vídeo de este momento, y los comentarios se han lanzado contra el cantante al considerar poco elegante este borrado de Keith a la que ha sido su mujer durante casi dos décadas. «Guau, esa canción se hizo para Nicole. Que haga esto demuestra quién es. Es muy desagradable. Nicole se merece algo mucho mejor. Es la segunda o tercera vez que le es infiel», asegura una persona en los comentarios.

En toda esta maraña de informaciones que parecen señalar a Keith Urban como el responsable de la ruptura, el divorcio está en marcha y podría ponerse muy feo. Sobre todo cuando los inmensos patrimonios que ambos amasan están en juego. Nicole Kidman lleva años en lo más alto de Hollywood, como una de las actrices más valoradas y cotizadas, pero está claro que alcanzó una nueva cima en 2024. Según 'Forbes', se coronó como la mejor pagada con un sueldo de unos 26,4 millones de euros, pero realmente es que no dejó de trabajar: estrenó en solo 12 meses las series 'Expatriadas', 'La pareja perfecta' y 'Lioness' junto con las películas 'Un asunto familiar', 'Babygirl' y 'Hechizadas'. Las cifras totales de su patrimonio no se conocen, pero corre por los foros la cantidad de 213 millones de euros, que casi cuadriplica a la de Keith Urban, que se situaría en los 64 millones.

No hay duda de que la carrera de Nicole Kidman es más lucrativa, pero ese dinero podría estar en riesgo en el divorcio si no han firmado un acuerdo prenupcial que proteja sus fortunas y propiedades en Nashville, California y Londres. Según aseguran los expertos, el haber presentado la petición de divorcio de manera pública podría ser el comienzo de una batalla legal que expusiera no solo sus finanzas, sino todos los entresijos de su relación.

Las adicciones

Según informa 'Radaronline', cuando se casaron en 2006 Nicole y Keith alcanzaron un acuerdo prenupcial en el que las adicciones del cantante formaban parte de las condiciones. Supuestamente, por cada año alejado de las drogas y el alcohol el músico se llevaría unos 510.000 euros, algo que los medios han calificado como la 'cláusula de la cocaína' y que casi alcanzaría un total de 9.7 millones de euros de haberse cumplido. El artista ha hablado en alguna ocasión de cómo su mujer fue quien le empujó y apoyó en el proceso de recuperación y de sobriedad al comienzo de su relación, llegando a pasar tres meses en rehabilitación tras una intervención que orquestó la actriz.

Nicole Kidman y Keith Urban el pasado mes de mayo en los premios de la Academia de Música Country GTRES

Pero según 'People' Keith Urban, en plena gira, podría haber vivido un cambio en sus prioridades, aunque supuestamente lleva sobrio de 2006. «Está atravesando algunas cosas», aseguran a la revista. «Ha estado tomando decisiones cuestionables desde hace un tiempo y no es que simplemente se hayan distanciado. Su vida se mueve en direcciones diferentes y una vez que él se compró su propia casa discretamente parecía que era obvio», finalizan.

El mayor problema con el que tendrán lidiar en el divorcio es el acuerdo sobre la custodia de sus hijas, aunque han empezado con buen pie con un plan preliminar firmado a finales de agosto. El matrimonio comparte a dos hijas en común: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, 14, que vivirán a tiempo completo con su madre y pasarán solo 59 días al año con Keith Urban. Ninguno de los dos tendrá que pagar manutención puesto que el cantante ya «habría prepagado su parte». Con suerte, su esfuerzo por evitar que el conflicto afecte a sus niñas se mantiene a lo largo de todo el proceso.