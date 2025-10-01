Madonna revela que contempló suicidarse durante la batalla por la custodia de su hijo Rocco

Madonna ha confesado que contempló el suicidio mientras libraba una turbulenta batalla por la custodia de su hijo Rocco con su exmarido y director de cine Guy Ritichie. Lo ha hecho en una extensa conversación con el presentador británico Jay Shetty en un episodio de su pódcast, una de las muchas revelaciones inéditas de la Reina del Pop.

El pódcast 'On Purpose with Jay Shetty' logró sentar a Madonna durante dos horas y el contenido no decepcionó a nadie. Entre otras cosas, la artista explicó cómo recurrió a la espiritualidad en sus momentos más difíciles, en medio de relaciones tensas con amigos y familiares, y una aguda depresión.

La cantante relató cómo después de separarse del cineasta Guy Ritchie en 2008, la pareja se vio envuelta en una complicada batalla legal por la custodia de su hijo Rocco cuando este cumplió 16 años en 2016. Según se informó entonces, el muchacho abandonó a su madre durante su gira Rebel Heart Tour para mudarse a la casa de su padre en Londres.

«Quise cortarme los brazos»

«Hubo momentos en mi vida en los que quise cortarme los brazos... De hecho, contemplé el suicidio», ha asegurado Madonna en la entrevista para el pódcast. Cuando Jay Shetty le ha preguntado qué la motivó a pensar así, la cantante se ha extendido: «Diría que probablemente uno de los momentos más dolorosos de mi vida, en el que los árboles me impidieron ver el bosque, fue cuando me vi envuelta en una batalla por la custodia de mi hijo».

«Aunque mi matrimonio no funcionó… O sea, los matrimonios de mucha gente no funcionan. Se casan con la persona equivocada. No están alineados. No están hechos el uno para el otro. [Pero] si alguien intentaba quitarme a mi hijo, era como si me mataran. Eso es realmente lo que pensaba», ha contado.

Madonna estaba de gira por aquel entonces, algo que también genera enormes tensiones internas, y simplemente explotó. Así, ha relatado que a menudo se quedaba «tirada en el suelo de mi camerino, llorando». Y ha añadido: «Tenía que subir al escenario todas las noches... Realmente pensé que era el fin del mundo. No podía soportarlo. Simplemente no podía soportarlo».

Sin embargo, parece que el tiempo ha curado muchas de aquellas heridas y ahora Madonna, madre de seis hijos, ha asegurado que es «muy buena amiga de Rocco» y que aunque entonces no lo veía, su fe la ayudó a salir adelante. «Gracias a Dios tuve una vida espiritual«, ha dicho la Reina del Pop.

El fallecimiento de su hermano

En otro instante de la entrevista del podcast, la primera en nueve años, Madonna ha apuntado otro momento señalado en su vida, que es cómo se reconcilió con su hermano, Christopher Ciccone, con el que no se hablaba, antes de su fallecimiento el año pasado por un cáncer de garganta. Y ha señalado de la importancia de encontrar la manera de «perdonar a quienes percibes como tus mayores enemigos». Durante mucho tiempo, añadió, ese enemigo «era mi hermano».

«No hablé con él durante tres años. Años y años. Y fue él, estando enfermo, quien contactó conmigo y me dijo: 'Necesito tu ayuda'. Eso significa tener ese momento, algo como: '¿Voy a ayudar a mi enemigo?'. Y simplemente lo hice... Fue un gran alivio, un gran peso que se eliminó, un lastre que se deshizo para finalmente poder estar en una habitación con él y tomarle la mano, incluso si se estaba muriendo, diciéndole: 'Te quiero y te perdono'. Eso fue realmente importante«, ha explicado.

Además, la estrella ha asegurado que gran parte de su éxito de ha debido a su espiritualidad y se ha referido a su reciente lanzamiento de Los Estudios Místicos del Zóhar, un curso con el maestro de Cábala Eitan Yardeni, miembro de una escuela de pensamiento con raíces en el misticismo judío. «El éxito es tener una vida espiritual, y punto. No estaría aquí si no la tuviera», ha sentenciado Madonna.