Keith Urban deja a Nicole Kidman con el corazón roto tras su separación: «Ella no quería»

Hollywood se levantó sacudido al conocer el inesperado divorcio entre Nicole Kidman y Keith Urban después de 19 años de matrimonio y sin que ninguno de los dos hubiera expuesto públicamente muestras de desgaste o desafecto. Y en el juego de sospechas de quién dejó a quién, todo parece indicar que fue el músico quien decidió romper con la actriz.

Nicole Kidman no estaba dispuesta a renunciar a su relación con Keith Urban antes de su separación. «Ella no quería esto», declaró una fuente a la revista 'People' antes de añadir: «Ha estado luchando por salvar el matrimonio».

Fue el portal 'TMZ' el primero en dar la noticia antes de que la prensa mundial se hiciera eco. Nicole Kidman, de 58 años, y Keith Urban, de 57, se casaron en junio de 2006 y comparten dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Nicole Kidman se refugia en la familia

En medio de la mediática separación, la fuente consultada por 'People' ha comentado: «La hermana de Nicole [Antonia] ha sido un pilar fundamental y toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente«.

Metida en una vorágine de rodajes, presentaciones y alfombras rojas, la actriz terminó recientemente su participación en 'Practical Magic 2' en Londres y compartió lo que llamó «recuerdos de verano» en Instagram el 19 de agosto, mostrando los felices momentos que pasó con sus hijas y su familia.

Por su parte, Keith Urban ha estado de gira, con la que continúa en medio de las noticias de su divorcio. Tiene su próxima parada programada para el jueves 2 de octubre en un concierto que celebrará en Hershey, Pensilvania.

Fue en junio cuando Nicole Kidman celebró su 19º aniversario de bodas con una sencilla fotografía en blanco y negro en Instagram en la que incluyó el siguiente pie de foto: «Feliz aniversario, cariño @KeithUrban», junto con un emoticono de corazón.

Seis meses antes, en diciembre de 2024, Nicole Kidman le contó a 'People' que le encantaban las citas con Keith Urban, sobre todo cuando el plan era sorpresa. «Me gusta que me inviten a salir y él todavía lo hace. Hace siete noches fuimos a cenar a Nueva York. Nos encanta la comida japonesa, pero estoy abierta a todo. Me gusta no saber a dónde me va a llevar. ¡Sorpréndeme, cariño!», dijo. Parecía un matrimonio de lo más sólido y enamorado.

Recuerdos y ceniza

Kidman y Urban se conocieron en la gala G'Day USA en Los Ángeles en 2005 e intercambiaron números de teléfono, si bien el músico tardó cuatro meses en llamar a la actriz. «¡Estaba loca por él y él no estaba interesado en mí! ¡Es verdad!«, le dijo Kidman a la presentadora Ellen DeGeneres en 2017.

La ya expareja se casó en unaceremonia a la luz de las velas en St. Patrick, en el suburbio costero de Manly, Sídney. Los hijos de Kidman, Isabella Jane y Connor Antony, compartidos con Tom Cruise, también formaron parte del gran día de la pareja. De hecho, Isabella formó parte del cortejo nupcial de su madre.

La boda fue digna de un cuento de hadas y descrita como una «romántica mezcla de fantasía al estilo de Cenicienta, tradición católica y alegría australiana». Nicole Kidman caminó hacia el altar junto a su padre, Antony, mientras el organista interpretaba a Wagner. En la recepción, Urban le ofreció a su nueva esposa una interpretación de su canción 'Making Memories of Us' (fabricando recuerdos de nosotros).

Cada invitado se fue a casa con un reloj de escritorio Tiffany de plata con la inscripción 'Un momento en el tiempo, 25 de junio de 2006, Nicole y Keith'. Tras pasar su noche de bodas en Sídney, los recién casados se fueron de luna de miel a la Polinesia Francesa. Ahora todo eso no son más que recuerdos y ceniza.