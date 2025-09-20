«Los hombres lo hacen todo el tiempo»: Brooks Nader y su explosiva confesión sobre Alcaraz y Sinner

Lo que parecía un simple rumor se ha convertido en el gran culebrón del tenis internacional. Brooks Nader (28 años), modelo de Sports Illustrated y protagonista del reality 'Love Thy Nader', ha pasado en cuestión de días de ser 'la nueva ilusión de Carlos Alcaraz' a ser señalada como el centro de un triángulo amoroso con el italiano Jannik Sinner (24 años). Lejos de desmentirlo, la propia Nader ha encendido el debate con unas declaraciones en televisión que han corrido como la pólvora en redes sociales.

La estadounidense fue invitada esta semana al programa 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' y, fiel a su estilo provocador, dejó frases para el recuerdo. Todo comenzó cuando el presentador le preguntó si era cierto que había salido al mismo tiempo con Alcaraz y Sinner. Su primera reacción fue ambigua: «Yo sólo digo que una dama nunca besa y luego lo cuenta, especialmente dos veces. Eso no está bien…», dijo entre risas.

El giro inesperado llegó desde el público, donde su hermana Grace Ann no pudo contenerse y soltó: «Especialmente no a su otro novio». Brooks, visiblemente nerviosa, apenas pudo reaccionar: «Mmmm... eh... se me ha olvidado la pregunta», bromeó mientras la audiencia estallaba en carcajadas.

La presión continuó y, ante la insistencia del presentador, Nader dejó la frase que ya es viral: «Lo que quiero decir es que los hombres lo hacen todo el tiempo, así que ¿por qué yo no? No lo entiendo». El público aplaudió, Cohen se levantó a ovacionarla y ella repitió: «Es que no lo entiendo, lo hacen constantemente!».

“By the way, my only thing is, guys do it all the time. So why can't I do it” - Model Brooks Nader says after being linked to tennis stars Carlos Alcaraz and Jannik Sinner during the US Open🙂‍↔️☕



A Queen😝



(🎥: bravowwhl/IG) pic.twitter.com/THvS6kl0TB — TEA (@getacupoftea) September 18, 2025

Todo comenzó hace semanas cuando su propia hermana deslizó que Brooks estaba saliendo con alguien «cuyo nombre rima con winner», en referencia a Sinner. Más tarde, en plena Semana de la Moda de Nueva York, confirmó abiertamente que los rumores sobre Alcaraz eran ciertos.

Las apariciones de Brooks en las gradas de los partidos del murciano, unidas a estas revelaciones, han terminado por dibujar un triángulo que no ha pasado desapercibido ni para la prensa deportiva ni para la rosa.

Sobre la chica del momento

A sus 28 años, Brooks Nader parece decidida a aprovechar la atención mediática. Divorciada desde 2024 del publicista William Haire y con un historial de romances muy comentados, el último con el bailarín Gleb Savchenko, la modelo se encuentra en plena promoción de su reality que sigue la vida de las hermanas Nader.

«Su objetivo es estar en todas las portadas y convertirse en una celebridad más allá de las pasarelas», confiesa una fuente cercana a la estrella. Y, viendo la repercusión de su comentario sobre Alcaraz y Sinner, todo apunta a que lo está consiguiendo.

Más temas:

Carlos Alcaraz