Locura con la gira de Ariana Grande: 6 millones de personas a la caza de entradas y reventa a 100.000 dólares

Lo de la histeria por los conciertos de estadio se nos ha ido de las manos definitivamente. Sí, puede que ya llevemos un par de años con la misma cantinela, pero lo que está pasando con la gira 'Eternal Sunshine' que Ariana Grande hará en el verano de 2026 no tiene precedentes. Ni siquiera con el 'Eras Tour' de Taylor Swift. Según informan medios especializados, dos millones de personas han intentado comprar tickets sólo para sus conciertos en Londres, y más de cuatro millones de se han conectado a las plataformas de venta de entradas para conseguir alguna para la gira estadounidense, superando los 3,5 de Swift (sí habría un precedente: los 8 millones que intentaron asistir al concierto de reunión de Led Zeppelin, pero es un caso muy particular).

Lo de la capital británica ha sido una locura. En la mañana del 16 de septiembre comenzó la preventa para la residencia de cinco noches en la ciudad el próximo mes de agosto, y a los pocos minutos de la hora de inicio, los fans se encontraron con que Ticketmaster se había colapsado tras la avalancha de solicitudes de entradas, con algunas capturas de pantalla circulando por X/Twitter que afirmaban mostrar que más de dos millones de usuarios estaban en la cola en un momento dado.

Esto provocó que se añadieran tres conciertos adicionales los días 24, 27 y 28 de agosto, pocas horas después de la preventa, y otras dos fechas más tarde programadas para el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Aun así, se agotaron en 15 minutos y casi simultáneamente, miles de tickets aparecieron en páginas web poco seguras a precios que multiplicaban los oficiales, una práctica cada vez más habitual en conciertos de gran demanda que está generado indignación entre los fans, que ven cómo el acceso a la cultura se convierte en un lujo.

Las entradas para sus 36 conciertos en Estados Unidos y Canadá también se agotaron en pocos minutos, y tal como informa la plataforma Rebel Tickets, la reventa ya supera los 100.000 dólares en algunos sitios, cuando las de Taylor Swift rondaron los 20.000 en el peor de los casos.

La propia Ariana Grande ha expresado su indignación ante esta situación en una historia en Instagram: «Hola, mis ángeles, he estado en el plató toda la semana, pero quería haceros saber que me han informado de lo que está sucediendo con los revendedores de entradas y, por supuesto, me molesta muchísimo», escribe Grande en su mensaje. «He estado al teléfono cada segundo de mi tiempo libre luchando por encontrar una solución. Os escucho y espero que podamos conseguir que más entradas lleguen a vuestras manos en lugar de a las suyas. No es justo. Solo quería que supierais que mi equipo y yo lo vemos y que me preocupa mucho, y que haremos y estamos haciendo todo lo que podemos. Os quiero mucho y gracias por vuestra paciencia y comprensión».

Una tiktoker, arruinada por dos entradas

La locura por esta gira está siendo tan grande, que está generando incidentes absolutamente inéditos con las entradas: una influencer australiana asegura que Ticketmaster le cobró accidentalmente 80.000 dólares al comprar dos tickets para el show de Montreal.

Jade Campbell, residente en Brisbane, cuenta en TikTok que creía que el error comenzó cuando no pudo comprar una de las entradas de la primera ronda y tuvo que comprar una de las reventas, por lo que le cobraron mucho más que el precio de venta. «Mi hermana y yo conseguimos entradas para un concierto en Montreal y pagamos literalmente 2.500 dólares cada una por estar en la pista. Era muy caro, pero pensamos que teníamos que hacerlo, Ariana es nuestra artista favorita».

Campbell explica que es posible que le cobraran más entradas de las deseadas después de que, debido a un problema técnico, las que compró fueran canceladas y luego restablecidas. «Aproximadamente dos horas después, recibimos un correo electrónico en el que nos informaban de que habían cancelado nuestras entradas. Nos entró el pánico, llamamos a Ticketmaster y nos dijeron que intentáramos volver a comprarlas», explicó. «Intentamos conseguir entradas en otra fila, pero no fue posible. Más tarde, comprobamos nuestra tarjeta de crédito y vimos que nos habían cobrado miles de dólares. Eran cantidades de 4.500, 5.000 dólares, varias cantidades, no solo un cargo. El coste acumulado es de 80.000 dólares y no sé qué hacer para arreglarlo».

Esta nueva gira de Ariana Grande también marca su regreso a los escenarios, ya que últimamente se ha centrado en la interpretación, asumiendo el papel protagonista en la aclamada adaptación de 'Wicked' del año pasado y su próxima secuela, 'Wicked: For Good'. Desde que completó su gran gira de 2019 ha actuado en muy pocas ocasiones, limitándose a hacer unas pocas apariciones en eventos sin ánimo de lucro y entregas de premios.