David Harbour, desaparecido de la promoción de 'Stranger Things' tras su sucesión de escándalos

Este 26 de noviembre comienza la última temporada de 'Stranger Things', que se emitirá en tres partes. La última edición verá la luz el 31 de diciembre, poniendo fin a la serie que comenzó en 2016 y que dio la fama a actores ... como Millie Bobby Brown (21 años) o David Harbour. Precisamente, nombre que en las últimas semanas han protagonizado titulares y que podrían verse apartados de la promoción debido a la polémica.

Hablamos, en particular, de David Harbour (50 años). El intérprete da vida a Hopper en la serie, que ejerce como padre de Once (Millie Bobby Brown), se ha visto envuelto en una polémica tras otra. A principios de año se descubrió su divorcio de la cantante Lily Allen, que este mes de octubre ha lanzado su primer disco en nueve años. En 'West End Girl', la cantante relata su ruptura punto por punto, canción por canción, arrastrando la reputación del actor a solo unos días del final de su serie.

Pero la cosa no se quedó ahí. Porque solo unos días después de que el mundo entero intentara descifrar los pocos detalles que no estaban cristalinos en el disco de Lily Allen, el 'Daily Mail' publicó que Millie Bobby Brown había presentado una queja formal contra David Harbour. Le acusaba de «bullying y acoso» antes del rodaje de la quinta temporada, según una fuente cercana comunicó al mencionado medio, y había «páginas y páginas de acusaciones». Aunque no se especifican cuáles, se sabe que ninguna era de ámbito sexual, y «la investigación se alargó meses».

Se desconoce cuál fue el resultado de la investigación, pero según el portal británico Millie estuvo acompañada durante todo el rodaje de la quinta temporada, que se alargó durante todo 2024. En una entrevista realizada en pasado año que ha resurgido ahora, la actriz se muestra algo incómoda al responder a la pregunta de si David Harbour será el responsable de oficiar su boda. Aunque afirma, asegura que quien debería hacerlo es Matthew Modine, que interpreta a su padre en la serie. «Es mi padre falso», dice. Finalmente, así fue, fue el actor que da vida a Martin Brenner, quien declaró a la joven y a Jake Bongiovi como marido y mujer.

Millie Bobby Brown y David Harbour en 'Stranger Things' NETFLIX

Netflix marca distancia

Aunque David Harbour aseguró en 2021 que se sentía «protector» con Millie por haberse conocido cuando ella era una niña, su relación podría haber cambiado ahora radicalmente. Y aunque muchos esperaban ver en la promoción de 'Stranger Things' alguna muestra de que todo seguía igual entre ellos, los primeros pasos que está dando Netflix parecen estar marcando las distancias entre el intérprete y el resto del elenco.

No solo apenas aparece presente en el material promocional que se ha distribuido, tal y como señalan en 'Vanity Fair', sino que ha hecho una entrevista en solitario para 'Esquire España', mientras que el resto del equipo ha aparecido conjuntamente en una para 'Time'. Unos movimientos que recuerdan a la promoción de 'Romper el círculo', y todos recordamos lo que aquello significó.

En sus redes sociales, David Harbour permanece en silencio. No publica nada desde el pasado mes de julio, ni siquiera para promocionar el estreno que está por llegar en unos pocos días. Sus 8,2 millones de seguidores esperan pacientemente sus explicaciones, o simplemente algo con lo que puedan pasar página. ¿Le desterrará Netflix por completo de la gira de prensa o estarán aún probando las aguas ante la marea de polémicas que amenaza con llevarse su reputación?