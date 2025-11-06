Suscribete a
Brad Pitt reclama 35 millones de dólares a Angelina Jolie por vender sus viñedos sin permiso

Un email de 2023 presentado en nuevos documentos legales desvela el requerimiento que mantiene activo su enfrentamiento

Angelina Jolie visita Jersón, la ciudad ucraniana más castigada por los bombardeos

Brad Pitt y Angelina Jolie en 2014
Brad Pitt y Angelina Jolie en 2014 GTRES
Marina Ortiz Cortés

Brad Pitt presentó en 2023 una demanda en contra de su exmujer, Angelina Jolie, exigiendo 35 millones de dólares en daños y perjuicios, tal y como desvelan los nuevos documentos legales que han salido a la luz. Tal y como publica la revista ' ... People', el actor de 'Érase una vez en Hollywood' presentó el pasado 29 de octubre documentos de su comunicación con el equipo de la intérprete de 'Maléfica' por la venta del castillo y los viñedos de Miraval.

