Brad Pitt reclama 35 millones de dólares a Angelina Jolie por vender sus viñedos sin permiso

Brad Pitt presentó en 2023 una demanda en contra de su exmujer, Angelina Jolie, exigiendo 35 millones de dólares en daños y perjuicios, tal y como desvelan los nuevos documentos legales que han salido a la luz. Tal y como publica la revista ' ... People', el actor de 'Érase una vez en Hollywood' presentó el pasado 29 de octubre documentos de su comunicación con el equipo de la intérprete de 'Maléfica' por la venta del castillo y los viñedos de Miraval.

En 2022, Brad Pitt presentó una demanda asegurando que su exmujer había vendido su parte de Miraval a Tenute del Mondo, parte de Soli Group, a pesar de que supuestamente habían acordado no dar este tipo de pasos si no estaban los dos de acuerdo. Sin embargo, la intérprete negó la existencia de ese pacto y acusó a su exmarido de llevar a cabo una «guerra vengativa» contra ella.

El futuro de Miraval, el castillo francés que compraron en 2008 y en el que se casaron años después, depende de este conflicto. Según Angelina Jolie, Brad Pitt se negó a comprar su parte de la propiedad si la actriz no firmaba un acuerdo de confidencialidad que, según ella, estaba «diseñado para silenciarla en lo que respecta a su abuso». Se refiere al conflicto ocurrido en 2016 en el interior de un avión privado, en el que supuestamente el actor de 'El club de la lucha' reaccionó violentamente contra su mujer y sus hijos, dando lugar al divorcio. La intérprete de 'Maria' no quiso presentar cargos en el momento y las autoridades investigaron sin llegar a ninguna conclusión.

El próximo 17 de diciembre Angelina y Brad se enfrentarán en una vista oral, después de semanas en las que el requerimiento de documentos por parte de ambas partes ha ido subiendo de volumen. Ella ha hecho uso del privilegio de confidencialidad entre abogado y cliente para no entregar ciertos papeles relacionados con la venta de Miraval, lo que su exmarido considera como ocultar información relevante en el caso, así que insisten en exigirle 22 documentos.

Aunque Angelina Jolie y Brad Pitt llegaron a un acuerdo en lo que respecta a su divorcio el pasado mes de diciembre de 2024 (después de ocho años de disputa), hay una batalla legal paralela porque el actor y productor que está alargando el enfrentamiento. Todo por la venta del 50% de los viñedos del castillo, que liberó a la actriz de seguir compartiendo la propiedad con su exmarido y de unas negociaciones que parecían infructuosas.

La justificación de Angelina

En unos documentos a los que 'People' tuvo acceso a principios de mes, Angelina aseguraba que nunca había vuelto ni a la propiedad de Los Ángeles ni a Miraval, con la intención de hacer las cosas más sencillas y de calmar los ánimos. «A día de hoy ni los niños ni yo hemos vuelto a pisar la propiedad dada la conexión con los dolorosos eventos que dieron lugar al divorcio. Tras la separación empecé a buscar una nueva casa para mí y los niños inmediatamente, inicialmente alquilando mientras buscaba una solución más estable», compartía en un comunicado.

Y esta es la clave, el enfoque con el que pretende defenderse por haber vendido su parte del castillo: «Como quería asegurarme de que Brad seguía siendo una parte importante de la vida de nuestros hijos, busqué una propiedad cerca de su hogar. En el momento, mis ahorros estaban en Miraval, no le había pedido a Brad ningún apoyo financiero ni una pensión», indicaba. Es decir, asegura que vendió su parte porque necesitaba el dinero, no porque quisiera perjudicar al actor o al negocio que compartían.