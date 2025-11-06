Suscribete a
ABC Premium

Así fue la noche más rockera de Alejandra Onieva y Jesse Williams en Madrid: risas, música y complicidad:

Los actores, que se conocieron en el rodaje de 'Hotel Costiera', se dejaron ver juntos en el concierto de Radiohead, confirmando que su historia de amor sigue avanzando a ritmo de éxito

Así surgió la historia de amor entre Jesse Williams (Anatomía de Grey) y Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó

Cristiano Ronaldo habla por primera vez sobre su pedida de matrimonio a Georgina Rodríguez: «No soy un hombre muy romántico»

Así fue la noche más rockera de Alejandra Onieva y Jesse Williams en Madrid: risas, música y complicidad:
GTRES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Madrid ha sido testigo de una de las citas más comentadas del panorama social. Este miércoles 5 de noviembre, Alejandra Onieva y su pareja, el actor estadounidense Jesse Williams, fueron vistos disfrutando del concierto de Radiohead en el WiZink Center, según reveló la ... revista '¡Hola!'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app