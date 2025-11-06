Así fue la noche más rockera de Alejandra Onieva y Jesse Williams en Madrid: risas, música y complicidad:

Madrid ha sido testigo de una de las citas más comentadas del panorama social. Este miércoles 5 de noviembre, Alejandra Onieva y su pareja, el actor estadounidense Jesse Williams, fueron vistos disfrutando del concierto de Radiohead en el WiZink Center, según reveló la ... revista '¡Hola!'.

La pareja llegó poco antes de las 18:00 horas al recinto, donde se mostraron muy cómplices durante toda la veladas. Risas, gestos de cariño y miradas acompañaron la cita marcada por la música. «Fue una noche inolvidable», aseguran testigos presenciales del concierto. De hecho, la propia actriz compartió en sus redes sociales un vídeo de la gala, donde se puede oír a la banda tocar la canción 'Street Spirit'.

Un romance que nació entre cámaras

La historia de Alejandra y Jesse comenzó durante el rodaje de la serie italiana 'Hotel Costiera', filmada en Positano. La ficción policiaca, estrenada en Amazon Prime, fue el punto de encuentro entre los artistas. Williams interpreta a Daniel 'DD' De Luca, un exmarine encargado de encontrar a la hija desaparecida del dueño del hotel, mientras que Onieva da vida a Sheryl, un personaje envuelto en un misterio.

No fue hasta inicios de setiembre, tras la publicación de las primeras imágenes juntos, que saltaron los rumores de romance. La confirmación llegó semanas después, cuando asistieron juntos al Festival de Cine de Venecia, donde no dudaron en posar para las cámaras.

Dos caminos que se entrelazan

Alejandra, hermana de Íñigo Onieva —marido de Tamara Falcó—, es una actriz consolidada en el panorama nacional. Estudió interpretación en Estudio Interactivo y Cuarta Pared, y abandonó sus estudios de Publicidad y Moda para dedicarse de lleno a la actuación. Su salto a la fama llegó con 'El secreto de Puente Viejo', serie en la que participó durante más de tres años. Posteriormente, formó parte de producciones como 'Reinas' (TVE), 'Ella es tu padre' (Telecinco), 'Presunto culpable' (Antena 3) y 'Alta mar' (Netflix).

Por su parte, Jesse Williams cuenta con una sólida carrera en Hollywood. Nacido en Chicago, de madre sueca y padre afroamericano, se graduó en Estudios Afroamericanos y Artes Fílmicas en la Universidad de Temple. Su papel como el doctor Jackson Avery en 'Anatomía de Grey' le catapultó a la fama mundial, manteniéndose durante más de una década en la serie creada por Shonda Rhimes. Su talento le llevó también al teatro, donde fue nominado al Premio Tony por la obra 'Take Me Out' en 2022, y a producciones como 'Little Fires Everywher'e o 'Solo asesinatos en el edificio'.

Ahora, su cita en el concierto de Radiohead confirma que disfrutan de su historia con naturalidad, compartiendo aficiones y momentos sin renunciar a su privacidad. Ella, con su sonrisa inconfundible; él, con su serenidad característica, disfrutaron de una noche donde la música fue la banda sonora de un amor que, poco a poco, deja de ser un secreto.