Millie Bobby Brown presentó una denuncia contra su padre en 'Stranger Things' por acoso e intimidación

El medio británico 'The Mail on Sunday' ha revelado que el actor David Harbour ha sido objeto de una investigación interna impulsada por la plataforma Netflix tras ser acusado de «acoso e intimidación» por parte de Millie Bobby Brown y David, su compañera de reparto ... en la serie 'Stranger Things'.

El intérprete, el exjefe de policía Jim Hopper en la ficción -figura paterna del personaje Eleven, encarnado por Brown-, habría sido denunciado por la joven actriz británica antes del inicio del rodaje de la quinta y última temporada, y el proceso «se prolongó durante meses», según las fuentes citadas que han precisado que las acusaciones no incluían comportamientos de carácter sexual.

Netflix ha evitado realizar comentarios sobre el caso. El informe también menciona que Lily Allen, cantante y exesposa de Harbour, mostró su apoyo incondicional al actor durante todo el proceso, pese a que su nuevo álbum 'West End Girl' hace referencia a las supuestas infidelidades que precipitaron el fin de su matrimonio en diciembre pasado.

Durante la grabación de la última temporada, Millie Bobby Brown contó con la presencia de un representante personal en el set, una medida que, según las fuentes, fue adoptada tras la denuncia.

Netflix planea estrenar la temporada final de 'Stranger Things' en dos partes: la primera llegará a finales de este mes, mientras que la segunda se lanzará en Navidad.