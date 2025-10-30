Lily Allen explica el motivo por el que dejó de publicar fotos de sus pies en OnlyFans

Lily Allen es una mujer nueva. Acaba de sacar nuevo disco, en el que desgrana su ruptura con David Harbour, con quien se casó en 2020. Su relación parecía idílica para muchos, pero la cantante de 40 años ha desvelado en sus letras ... que en absoluto lo era. Ahora, en las entrevistas que ha concedido para promocionar su trabajo ha dado también algunos detalles de cómo se encuentra después del final de su matrimonio.

Concretamente, uno de los temas que ha explicado es por qué dejó de publicar en OnlyFans, en donde empezó a crear contenido a cambio de dinero en julio de 2024. «Al principio era muy activa, pero cuando rompí con David ya no me resultaba divertido», ha compartido con 'Interview Magazine'. La cantante y el actor de 'Stranger Things' rompieron su relación el pasado mes de febrero y, aunque en un primer momento hubo insinuaciones de infidelidad, ahora Lily Allen ha concretado en sus canciones que fue mucho más que unos simples cuernos.

Tal y como ha cantado en su disco 'West End Girl', David Harbour y ella tenían una relación abierta, pero el actor mintió e incumplió los términos de su acuerdo. Mantuvo relaciones con multitud de mujeres, repitiendo y haciéndoles regalos, además de tener un apartamento donde guardaba cartas que le habían mandado, decepcionadas con su comportamiento.

Pero volviendo a OnlyFans, Lily Allen ha explicado cómo era para ella publicar este tipo de imágenes, y qué es lo que su público buscaba de ella. «Quieren plantas de los pies sucias, calcetines blancos, en plan de uniforme escolar, o de tobillo, algunos limpios, otros sucios. Calcetines blancos con zapatos tipo Mary Jane. Pisar comida...», ha revelado.

Y ha dado un detalle más que para muchos puede resultar sorprendente. «La gente quiere dedos estirados porque eso es lo que pasa cuando tienes un orgasmo», ha explicado. Otros clientes más «sofisticados» desean «medias y un zapato de salón». E incluso hay clientes que quieren pagar para escoger el pintauñas que se pone en los dedos de los pies. «Hay gente que quiere blanco, otros quieren rojo oscuro. Otros un rojo intenso. Nunca le dejaría a nadie que pidiera un verde o un azul», ha señalado.

En su momento de mayor auge con esta cuenta, en octubre del pasado año, Lily contó que ganaba más dinero vendiendo fotos de sus pies que con su catálogo musical en Spotify. «Imagina ser un artista y tener casi 8 millones de oyentes mensuales en Spotify pero ganar más dinero por tener a 1.000 personas suscritas a las fotos de tus pies. No odiéis al jugador, odiad el juego», indicaba ante las críticas que recibió por tomar esta decisión.