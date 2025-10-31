Suscribete a
Dani Martín: el regreso del músico que aprendió a vivir de su propio legado

El cantante ha pasado por la estafa de su representante y por la confesión de necesitar retirarse para recuperar la salud menta

La vida personal de Dani Martín: la trágica pérdida de su hermana, su novia famosa y sus deseos de ser padre

Hace no mucho Dani Martín confesaba tener entre seis y ocho millones de patrimonio, las cifras que van de Antonio Resines a C. tangana y que ambos han dado en 'La Revuelta'. Otra confesión del cantante es la de haber perdido mucho ... dinero en una estafa, y aun así haber podido pasar algunas temporadas largas, de su vida, descansando y sin subirse a un escenario. Algo que ahora queda atrás, con nuevo disco y una gira anunciada, vuelve a situarse en el centro de la actualidad musical.

