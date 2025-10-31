El escrutinio de la Familia Real británica se posa sobre el Príncipe Eduardo: ¿cuánto paga por su mansión de 120 habitaciones?

Después de que se descubriera que el Príncipe Andrés vive desde hace más de 20 años sin pagar el alquiler de su mansión en Windsor, la mirada se ha posado sobre otro de los hermanos del Rey. El Príncipe Eduardo, el pequeño de ... los cuatro hijos de la Reina Isabel II, que vive en una impresionante mansión de 120 habitaciones desde finales del siglo XX.

Se llama Bagshot Park, está en Surrey, a unos 18 kilómetros de Windsor. El Príncipe Eduardo firmó su contrato en marzo de 1998, poco antes de oficializar su relación y casarse con Sophie, con quien ha tenido dos hijos. La familia vive allí desde entonces, e inicialmente firmaron por 5.000 libras al año durante 50 años.

Una cantidad que, años más tarde, se aumentó a 90.000 libras al año, una cantidad considerada como 'precio de mercado', después de que el Príncipe pagara 1.36 millones de libras en renovaciones y los 3 millones restantes los ofreciera el patrimonio de la Corona. Aunque se desconoce si, cuando se amplió su 'alquiler' hasta 150 años después tras el pago de 5 millones, se incluyó la misma cantidad en las condiciones. Según 'The Times', que es quien ha accedido a los registros, ese tipo de detalles estaban censurados.

Propiedad de ensueño

Este hogar, protegido por su valor histórico, era originalmente una serie de residencias que se construyeron para el Rey Carlos I y que se demolieron después en 1877. Dos años después se reconstruyó para el Príncipe Arturo, Duque de Connaught, con 120 habitaciones y en estilo gótico Tudor, con unos llamativos ladrillos rojos que le dan un aire rural a este vasto lujo.

Entre la multitud de habitaciones hay salas de billar, una habitación india llena de tallas hechas exclusivamente para esta situación, un invernadero de cristal... y en el terreno hay establos y un lago privado, aunque los Duques de Edimburgo no pueden sacar provecho de la madera o el terreno disponible para la horticultura. Un entorno de ensueño para que sus hijos, Lady Louise y James Mountbatten, crecieran.

Y aunque la situación del Duque de Edimburgo y su mujer es, sin duda, favorable, nada tiene que ver con la de su hermano, el Príncipe Andrés. El segundo hijo varón de la Reina Isabel siempre tuvo la fama de ser el favorito de la monarca y, si solo se tuvieran en cuenta las condiciones de sus acuerdos de residencia, así lo parece. El que fuera Duque de York lleva casi una década en una caída sin frenos hacia la impopularidad por su relación con el pedófilo condenado de Jeffrey Epstein.

La polémica creciente de Andrés

Sin embargo, en los últimos tiempos su situación no ha hecho más que empeorar. Los emails filtrados de Epstein, sumada a la publicación de la novela póstuma de Virginia Giuffre y a la revelación de que Andrés pidió una investigación contra ella... todo suma a un personaje cada día más lejano al perdón público. A principios del mes de octubre, el que fuera Duque de York anunció que renunciaba a utilizar sus títulos, a pesar de que hace años que no tiene agenda pública en donde darles uso.

Ahora, los miembros de la Cámara de comunes exigen que Andrés y Sarah Ferguson -también implicada en el escándalo de los emails- abandonen el Royal Lodge. La propiedad de 30 habitaciones en la que llevan viviendo al menos 20 años sin pagar el alquiler, y a donde invitaron a Weinstein, Epstein, Ghislane Maxwell. Según los medios británicos, la Casa Real les habría ofrecido el Frogmore Cottage, que se arregló para Meghan y Harry, y Adelaide Cottage, donde vivían hasta ahora Guilermo y Kate. Un arreglo que tampoco parece contentar del todo a los británicos.