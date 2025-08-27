«La decisión más difícil» de la mujer de Bruce Willis tras el diagnóstico de demencia del actor

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, ha ofrecido una entrevista a la cadena estadounidense 'ABC' en la que ha llegado a desvelar «la decisión más difícil» que ha tenido que tomar tras el diagnóstico de demencia de su marido. Ha sido un testimonio lleno de instantes emotivos que ha compartido con la presentadora Diane Sawyer.

La autora, activista y madre de dos hijos ha habladode cuando se dio cuenta de que algo había cambiado con el actor, pero también de cómo es su vida actual lidiando con la enfermedad. El libro de Emma Heming, 'The Unexpected Journey' (que se traduce como 'El viaje inesperado'), sale a la venta el 9 de septiembre y la entrevista ha sido un adelanto.

La familia Willis reveló en marzo de 2022 que a Bruce le habían diagnosticado afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicarse, y que se retiraba de la actuación. Poco menos de un año después Emma, de 47 años, fue la responsable de hacer público que este síntoma formaba parte de un problema mayor: demencia frontotemporal.

«Nos coge de la mano»

«Bruce goza de muy buena salud en general. Es solo que le está fallando el cerebro. El lenguaje está desapareciendo y, como saben, hemos aprendido a adaptarnos. «Y tenemos una forma de comunicarnos con él, que es muy, muy distinta», ha contado.

Emma Heming cree que su marido sí la reconoce todavía porque «cuando estamos con él... se ilumina». Y añade que Bruce Willis también mantiene una conexión notable con sus cinco hijas. «Nos coge de la mano. Lo besamos. Lo abrazamos. Él nos corresponde. Ya sabes, le gusta. Y eso es todo lo que necesito, ¿sabes? No necesito que sepa que soy su esposa, que nos casamos ese día, y esto es lo que importa: no necesito nada de eso. Solo quiero sentir que tengo una conexión con él. Y la tengo», ha relatado.

La mujer de Bruce Willis ha concretado cómo notó los primeros signos de la enfermedad en los cambios de personalidad del actor. «Para ser alguien muy hablador y muy comprometido, era un poco más tranquilo. Y cuando la familia se reunía, simplemente se metía un poco en sí mismo». Se volvió indiferente y se alejó de Emma. «Se sentía un poco distante, un poco frío, no como Bruce, que es muy cálido y cariñoso. Hacer todo lo contrario me alarmó y me dio miedo. No entendía qué estaba pasando y pensaba: '¿Cómo puedo seguir en un matrimonio que no se parece al que teníamos?'», ha contado.

También reapareció su tartamudez infantil y a veces parecía confundido, «nadie sabía por qué». Una vez que recibió el diagnóstico, los profesionales avisaron a Emma de que «no había esperanza ni cura». Aquello fue duro: «Salir de allí sin... nada, simplemente nada. Con un diagnóstico que no podía pronunciar. No entendía qué era. Entré en pánico. Solo recuerdo oírlo y no oír nada más. Era como si estuviera en caída libre».

La decisión más importante

Pero una de las primeras decisiones que tuvo que tomar fue, para ella, una de las «más difíciles». Trasladó a su esposo a una segunda casa de una sola planta donde podía recibir atención las 24 horas. Allí desayuna y cena todos los días con Bruce.

Durante la conversación, Emma también ha hablado de ese especial brillo que Bruce Willis todavía tiene, ese inconfundible carisma que poseerá hasta el final. «Es su risa, ¿verdad? Tiene una risa tan sincera... Y a veces se le ve ese brillo en los ojos, o esa sonrisa burlona. Me transporto», ha asegurado. Sin embargo, la esposa del actor no ha podido evitar derrumbarse y entre lágrimas ha afirmado: «Es difícil verlo... porque tan rápido como aparecen esos momentos, luego se van». A pesar de todo, Emma Heming asegura que está «agradecida de que mi esposo siga aquí» y que todavía pueda disfrutar de momentos selectos.