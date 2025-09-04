Demi Moore defiende a la mujer de Bruce Willis de las críticas: «Es difícil ver a alguien que era tan vibrante cambiar»

Cuando la mujer de Bruce Willis, Emma Heming, comunicó la decisión de trasladar a su marido a una segunda residencia para ser tratado de su demencia con más comodidad, no sabía que había destapado la caja de los truenos. Las redes se volvieron furiosas con críticas a su decisión, aunque también cuenta con apoyos. Y uno de los más notables es el de Demi Moore, exmujer del protagonista de 'La jungla de cristal', quien ha defendido a su actual esposa al asegurar que ha hecho «un trabajo sensacional».

Ante el lento pero inexorable deterioro de Bruce Willis, Emma Heming tomó la difícil decisión de trasladarlo a otra casa, de una sola planta, con el fin de pudiera ser atendido con más comodidad por el equipo médico que le vigila las 24 horas del día. Allí desayuna y cena cada jornada con su marido. Pero a mucha gente no le ha gustado esa decisión.

Ahora Demi Moore, quien tiene contacto con la actual mujer de su exmarido, se ha puesto decididamente de su parte en toda esta extraña polémica que se ha montado y ha destacado cómo Emma Heming ha hecho «lo imposible por mantener unida a la familia» tras el complicado diagnóstico de la enfermedad del actor.

Su amor por Willis

Demi Moore y Bruce Willis fueron una de las parejas más famosas de Hollywood, pero ya hace más de dos décadas que firmaron su divorcio. Tuvieron tres hijas en común -Rumer (37), Scout LaRue (34) y Tallulah (31)- y permaneció el cariño y una excelente relación. La actriz ha estado en todo momento muy cerca tanto de Bruce Willis como de Emma.

Ella fue invitada junto a la propia Emma Heming al pódcast de Oprah Winfrey y quiso recalcar la «valentía, dedicación y coraje» de la esposa del actor dentro de una situación nada sencilla. «Tengo mucha compasión por Emma en esto, siendo una mujer joven. Nadie pudo anticipar dónde iba a terminar esto», ha dicho Demi Moore.

«Realmente creo que ella ha hecho un trabajo magistral. Se ha dedicado a trazar el camino correcto. Ha tenido miedo, fuerza y coraje en igual medida para sortear la situación», ha añadido sobre la labor y cuidados de Emma Heming hacia su marido.

El impacto emocional

La exmujer de Bruce Willis también habló del tremendo impacto emocional que ha sufrido toda la familia en este tiempo. «Es difícil ver a alguien tan vibrante y fuerte cambiar tanto. Mi posición siempre ha sido que uno debe encontrarlos donde estén, sin esperar que sean o hagan lo que fueron. Cuando permaneces presente, aún queda mucho de él. Aunque no siempre sea verbal, es algo hermoso dadas las circunstancias», ha manifestado. Emma Heming escuchó con emoción estas palabras y asintió. «Nadie te prepara para esto, pero aprendes a encontrar luz en lo inesperado», ha añadido.

Por su parte, Oprah Winfrey también quiso emitir un mensaje muy explícito en sus redes sociales: «Más de 40 millones de personas en Estados Unidos cuidan a un familiar. Si estás leyendo esto, es probable que algún día cuides a tu cónyuge, a tus padres o a un hijo, y asumas una gran responsabilidad emocional, física y financiera».