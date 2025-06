La ausencia de Alejandra Rubio en el cumpleaños del hijo de José María Almoguera reaviva las tensiones familiares

El segundo cumpleaños de Marc, hijo de José María Almoguera y nieto de Carmen Borrego, se celebró el pasado fin de semana en un ambiente aparentemente familiar y distendido. Sin embargo, la celebración en casa de la colaboradora de televisión ha estado marcada por una notable ausencia: la de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y prima del pequeño homenajeado. Su falta ha vuelto a encender los rumores de distanciamiento en el clan de las Campos, justo en un momento en el que las tensiones familiares siguen ocupando titulares.

Aunque Borrego preparó con ilusión la fiesta reuniendo a amigos y familiares más cercanos, la ausencia de su sobrina no pasó desapercibida. De hecho, fue la propia Carmen quien quiso aclarar a la prensa el motivo por el cual Alejandra no estuvo presente: «Alejandra está fuera de Madrid. Estaba invitada, dijo que venía, pero está fuera de Madrid. No montemos algo donde no lo hay. Estaba invitada y la ha pillado fuera de Madrid, nada más», explicó la colaboradora al ser abordada por los medios en las inmediaciones de su domicilio.

La hija menor de María Teresa Campos ejerció de anfitriona en una jornada familiar en la que también estuvieron presentes su hijo José María Almoguera, su nuera María Sánchez, más conocida como María 'la jerezana', a quien conoció en la casa de GH Dúo, y su hermana Terelu Campos. Esta última, a pesar de contar con otro compromiso, no quiso faltar completamente al evento: «Terelu tenía un compromiso, pero no ha querido dejar de venir a darle el regalo a Marc, a estar un rato con nosotros. Yo le dije: 'aunque sea un ratito, vente', y bueno, chica, tenía un compromiso, no pasa nada», relató Borrego ante la prensa.

Ante los rumores de mala relación entre Alejandra Rubio y su primo José María, que han resurgido especialmente después de que se filtraran unos polémicos audios en los que Alejandra criticaba duramente a su tía Carmen, tanto Borrego como su hijo han insistido en restar importancia a los hechos. «No hay ningún mal rollo», aseguró José María a los medios, señalando además que Alejandra felicitó a su hijo el mismo día de su cumpleaños: «Claro, sí, sí, el día de su cumpleaños».

GTRES

A pesar de los intentos del entorno por zanjar el asunto, el distanciamiento entre Alejandra Rubio y su primo vuelve a quedar patente. En el programa Fiesta recordaron que, a día de hoy, José María Almoguera todavía no conoce al hijo de Alejandra con Carlo Costanzia, un detalle significativo que añade más leña al fuego en medio de las tensiones familiares que atraviesan desde hace tiempo.

Con todo, Carmen Borrego prefirió centrarse en lo positivo y celebrar la felicidad de un día tan especial: «Es un cumpleaños familiar y bonito. Siempre, cuando hay niños hay mucha fiesta. Donde hay un niño, hay alegría. Y donde está mi nieto, más todavía», dijo emocionada ante los medios.

GTRES

La celebración, aunque marcada por ausencias, se llevó a cabo con el cariño de quienes asistieron. Sin embargo, la sombra de los desencuentros familiares parece seguir proyectándose sobre la mediática familia Campos, especialmente tras las últimas polémicas protagonizadas por sus miembros.