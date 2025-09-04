La actriz Antonia San Juan revela que tiene cáncer

La actriz Antonia San Juan (64 años) ha preocupado a sus seguidores con el último comunicado que ha publicado en sus redes sociales. «Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta y siempre he tenido faringitis crónica. Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales», empezó.

En el mismo vídeo, la arista comentó que, después de dicha revisión, su médico la «mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico». Finalmente la artista reveló que, «tengo cáncer».

A pesar del preocupante diagnóstico, la actriz de 'La que se avecina' se mantiene optimista frente a lo que se viene. «Ahora, cuando analice la biopsia, me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución o un tratamiento. Yo confío plenamente en la ciencia, ahora lo que me toca, es seguir el tratamiento que me pongan«, mencionó.

Por otro lado, la intérprete de 'Todo sobre mi madre' también anunció que ha decidio alejarse temporalmente de los escenarios para enfocarse en su tratamiento. «Ahora mismo me alejaré un poco de mis escenarios, que es lo que más me gusta. He tenido que suspender 'La ropa vieja de Cuca' que estaba ya preparada», lamentó en sus redes sociales.

A pesar de la difícil situación que atraviesa, San Juan aprovechó el espacio para agradecer a sus seres queridos y a sus seguidores por su cariño. «Mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión», señaló y añadió: «Solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa pues bueno, pues es que estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias».

La publicación se llenó rápidamente de likes y comentarios de apoyo, entre ellos el de Jorge Cadaval, de 'Los Morancos': «Aquí estamos contigo, amiga, un besazo». En tanto, Cecilia Roth también le dedicó unas emotivas palabaras: «Te quiero, te queremos. Creo en la ciencia y en la energía del amor. A tu lado siempre, Antonia».

