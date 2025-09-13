Antonia San Juan desvela el comienzo de su tratamiento: «El martes empiezo con la quimioterapia»

Hace diez días que Antonia San Juan desveló que le han diagnosticado un cáncer en la garganta. Todo empezó con una faringitis crónica, que ha tenido «siempre», según ella contaba. Pero en el último año había tenido problemas en la zona que no terminaban de parecer normales. «El otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales», explicaba la actriz de 64 años.

Tras unas pruebas llegaba el diagnóstico que ella contaba con normalidad. «Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan», compartía ante todos sus seguidores, a los que prometía mantener informados durante el proceso. Y así ha sido.

Este viernes explicaba que el lunes le van a hacer un PET-TAC de todo el cuerpo «a ver si las células han viajado por la linfa». Se lo tomaba con la naturalidad y el humor que siempre la caracteriza: «Supongo que se dice la linfa, porque yo de medicina no sé», comentaba con cercanía. Y este sería el último paso antes de comenzar el tratamiento, que ya le han recetado, y que durará unos siete meses.

«El martes ya empiezo con la quimioterapia con ciclos cada tres semanas y termino a principios de marzo», ha explicado la intérprete de 'La que se avecina'. «Si ya me cuidaba ahora me cuido más», comparte Antonia en el vídeo, en donde aparece precisamente frente a un plato de verduras y frutas. «Voy a seguir ilusionada con la vida», declaraba con la fuerza que ha desmotrado desde el comienzo del proceso. Va a seguir yendo al gimnasio, tal y como ha demostrado en vídeos siguientes, en donde hace 90 minutos de cardio y peso para mantenerse en forma. «No hay otra, la vida te da sorpresas y tienes que hacer lo que toca hacer. Ahora dentro de un rato, al gym, que tengan un maravilloso fin de semana y ya les iré contando», ha compartido en otro vídeo que ha publicado este sábado.

En los comentarios ha recibido todo el apoyo y el cariño de la profesión. «La mejor actitud ante la enfermedad», sentenciaba ella en el pie de su vídeo, al que más de 24.000 personas le han dado a 'me gusta'. «Eres mucho, querida Antonia», ha respondido la actriz Cristina Castaño. «Ay, amor, ¡te adoro! Te mando muchísima fuerza y un abrazo enorme», le ha contestado la drag queen Estrella Xtravaganza.

Más temas:

Televisión

Cáncer

Famosos