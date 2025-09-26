Suscribete a
«Yo también tengo cáncer»: la 'larga enfermedad' ya no es un secreto

Hace unos años era un tema tabú y ni siquiera se le llamaba por su nombre, pero cada vez más personajes públicos se animan a compartir su diagnóstico y visibilizar una realidad: hay más casos y no siempre es sinónimo de desenlace fatal

Borja Sémper, el pasado julio en el Congreso ÁNGEL DE ANTONIO

Cristina Garrido

«Hace unos días, en el contexto de un chequeo médico rutinario me detectaron un tumor cancerígeno que me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente, que va a hacer que mi físico cambie y que mi presencia pública se verá alterada. No ... sé si estaré disponible todos los lunes, estaré lunes alternos… veremos en función de cómo vaya el tratamiento mi disponibilidad para seguir ejerciendo en estas ruedas de prensa». Así anunciaba a mediados de julio Borja Sémper, portavoz del PP, que tiene cáncer. Un mes antes, la cantante Jessie J contaba en sus redes sociales que le habían detectado un cáncer de mama en etapa temprana. Hace apenas unos días, el 3 de septiembre, era la actriz Antonia San Juan la que en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram compartía su diagnóstico: «Tengo cáncer». Seguido de una responsable declaración de intenciones: «Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan».

