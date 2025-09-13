Preocupación ante el último mensaje de la nuera de Makoke tras posponer de la boda: «Saldremos más fuertes»

Makoke se vio obligada a posponer su boda debido a la enfermedad de un familiar, tal y como desveló al anunciar la noticia. Aunque dejó claro que no se trataba de una cancelación definitiva, lo cierto es que el evento, que iba a celebrarse este 12 de septiembre en Ibiza, no tuvo lugar ni tiene a día de hoy otra fecha.

La familia no está pasando un buen momento, e incluso el novio de la exconcursante de 'Supervivientes' admitió que era un tema «muy serio». Algo que ahora ha repetido la novia de Javier Tudela, con un mensaje que ha dejado a todo el mundo todavía más intrigado. ¿Acaso es la nuera de Makoke el familiar que está pasando por una enfermedad? Marina Romero no ha querido dejarlo claro, pero una fotografía de las que ha compartido con una emotiva carta hacia su pareja parecen dar a entender que se encuentra atravesando un bache de salud.

«Hace 8 años la vida me regaló a mi persona, a mi amor, a mi compañero», comienza diciendo Marina Romero en una publicación que empieza con la fotografía de ambos caminando, agarrados y con una maleta. «Y si entonces tenía claro que eras el amor de mi vida, ahora sé que ni siquiera alcanzaba a imaginar cuánto», ha publicado.

Sin especificar, Marina explica que «estos días han sido los más difíciles» de su camino juntos. «Pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo. Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito», añade la novia de Javier Tudela desde 2017. «Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible. No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento», comparte.

Marina no ha dado detalles sobre cuál es el problema, pero con sus palabras parece dar a entender que podría estar sufriendo algún problema importante de salud. De hecho, en una de las fotografías aparece tumbada en la cama de un hospital con lo que parece una vía en el brazo. «Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar. En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos», finaliza. Pero antes de terminar, le manda un enorme «GRACIAS» a su novio.

Makoke ha respondido a la publicación diciendo que Marina está siendo «un ejemplo en todos los sentidos». De la misma manera que ha respondido Anita Matamoros para decir: «Sois una familia tan sólida, tan bonita y tan valiente… os admiro y quiero muchísimo». Se refiere a Javier, Marina y los dos hijos que tienen en común. Sin embargo, no hay más pistas sobre la situación que ha llevado a la familia a cancelar la boda.

Más temas:

familia

Famosos

Supervivientes