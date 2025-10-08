La vida personal de Ana Mena: su relación con Marisol, su novio Óscar Casas y su cambio físico

Han pasado casi 20 años desde que la pequeña Ana Mena (Estepona, 1997) se subió a un escenario por primera vez, pero desde entonces su éxito no ha dejado de crecer. A pesar del parón profesional que ha tenido durante estos últimos meses, ... la artista ha afirmado a través de sus redes sociales que está «lista para renacer». Desnudándose por completo, ha anunciado el lanzamiento de una nueva canción, 'Lárgate', que llegará a las plataformas el próximo 10 de octubre.

La estrella del pop inicia ahora una nueva época musical tras el éxito de 'Bellodrama', su segundo álbum de estudio, que le valió incluso para llenar el Movistar Arena de Madrid el pasado año 2024. A la espera de saber cómo sonarán sus próximas canciones, algunos de sus temas como 'Madrid City', 'Las 12', 'Carita triste' o 'Música Ligera' todavía siguen sonando a día de hoy.

Con motivo del estreno de esta canción y el lanzamiento de su próximo álbum, la cantante malagueña visita este miércoles 8 a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Allí, por supuesto, se referirá a su vida profesional, pero también hablará de su lado más personal tras un año clave para ella en el plano amoroso. Te contamos todo lo que debes saber sobre la artista malagueña que arrasa en la música española.

Su carrera como actriz comenzó dando vida a Marisol

Proveniente de una familia humilde, la influencia de su madre fue una de las claves para que Ana Mena (Estepona, 1997) se dedicara a la música. La progenitora de la malagueña solía cantar flamenco en su hogar, algo que le transmitió a su propia hija, que mostró su talento para conquistar los escenarios desde bien pequeña.

«La primera vez que me recuerdo yo cantando en público fue en una boda. Yo tenía siete años y era la boda de mi tía. Nadie de mi familia sabía que yo cantaba. Nadie. Me puse un traje de flamenca de mi madre cuando era niña. O sea, antiquísimo. Y canté una canción de la Niña Pastori. Y ese es mi primer recuerdo musical mío cantando», recordaba en una entrevista en Los 40 Principales.

No obstante, la artista de 28 años también se ha adentrado en el mundo de la televisión y el cine. Ganó el concurso'Veo, veo' en 2006, cuando apenas tenía 10 años, pero su gran salto llegó unos años después gracias a Marisol. La de Estepone fue la elegida para interpretar a la jovencísima Pepa Flores en el biopic 'Marisol', producido por Antena 3, que repasa la niñez, la adolescencia y la etapa adulta de la niña prodigio española.

Además, Mena también se ha sumergido en la gran pantalla de la mano de Pedro Almodóvar y su 'La piel que habito'. En esta película, la intérprete de 'Las 12' dio vida a la hija del personaje de Antonio Banderas, que canta algunas estrofas en la película. «Me llamaron porque necesitaban a una chica que cantara en portugués», contó la artista andaluza, que más de una década después sigue manteniendo una gran amistad con el director manchego.

En los últimos años la hemos visto participando en otras producciones como 'Bienvenidos a Edén' (Netflix) o presentando las Campanadas 2024 en RTVE junto a Ramón García y Jenni Hermoso. Entre sus planes para los próximos meses, además de más música, la veremos también en una nueva cinta, 'Ídolos', dirigida por Mat Whitecross y que protagoniza junto a su actual pareja, el actor Óscar Casas, al que conoció en el set de rodaje.

Óscar Casas y Ana Mena protagonizan 'Ídolos', una coproducción entre España e Italia que apunta a ser la nueva 'Tres metros sobre el cielo'

El cambio físico de Ana Mena 15 años después de 'My Camp Rock 2'

La vida de la de Estepona ha cambiado mucho desde que se dio a a conocer al público nacional tras ganar el concurso 'My Camp Rock 2' y que ha conseguido labrarse una carrera con mucho esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, poco queda ya de aquella niña que conquistó los corazones de muchos espectadores en su país, hace ya más de 15 años. A día de hoy, la artista luce irreconocible por su impactante cambio físico.

Muchos han achacado estos cambios visibles a las técnicas de maquillaje que sigue a diario la artista para lucir su mejor cara. No obstante, algunos expertos en cirugía plástica aseguran que la cantante malagueña se ha hecho algunos retoques estéticos para mejorar su apariencia física.

El cambio físico de Ana Mena más de 10 años después de ganar 'My Camp Rock 2'

Uno de los cambios más notables es el de su nariz, mucho más fina, con un perfil más recto y con la punta más retraída y elevada, lo que podría ser debido a una rinoplastia completa. También sus ojos, que lucen más estirados y menos redondos, lo que podría deberse a haber pasado por una blefaroplastia completa para retirar la piel sobrante del párpado.

Además, los labios de la cantante también han cambiado, por lo que podría haberse decantado por unas sesiones de infiltración de ácido hialurónico para aportar volumen e hidratación a sus labios.

Sin embargo, Ana Mena nunca ha confirmado que se haya sometido a ningún procedimiento para mejorar su apariencia, por lo que se trata solo de teorías de expertos en dermoestética.

Un noviazgo con un futbolista del Real Madrid y los hombres con los que se la ha relacionado

Poco se sabe en realidad sobre la vida amorosa de Ana Mena, que siempre ha sido muy discreta en lo que al corazón respecta. Desde que saltó a la fama, son pocas las relaciones que esta ha confirmado, aunque se la ha relacionado en multitud de ocasiones con rostros famosos. Es el caso de su compañero de profesión Abraham Mateo o, más recientemente, el tenista murciano Carlos Alcaraz, con los que simplemente mantiene una buena amistad.

Con el que sí se dejó ver en alguna que otra ocasión fue con el futbolista Brahim Díaz, actual jugador del Real Madrid, con el que se apunta a que mantuvo una relación hace varios años. Así lo desvelaba en exclusiva la revista Corazón, en la que publicaban unas íntimas imágenes de la cantante disfrutando de una tarde en el cine junto al mediocentro hispanomarroquí.

Ana Mena y el futbolista Brahim Díaz mantuvieorn una relación durante varios meses

La ciudad natal de ambos, Málaga, habría sido el principal motivo de unión de la pareja, aunque ninguno de los dos llegó a confirmar nunca si entre ellos había algo más que un idilio. En su momento, la cantante desmintió que tuviera una relación con el futbolista, desmarcándose de las fotografías con actitud cómplice, y admitió que estaba soltera: «Me lo tomo a risa. Si es verdad se dice y si no es verdad, también. No tengo ningún problema en responder naturalmente», aseguró entonces.

Poco después, el jugador blanco acabaría confirmando la relación con su actual pareja, la actriz canaria Luz Méndez, poniendo así punto y final a los rumores que apuntaban a una relación con la estrella musical.

Su relación con su novio Óscar Casas

Hace unos meses, la de Estepona admitía que estaba soltera, aunque tenía muy claro cuáles eran las líneas rojas que no quería en un posible novio. «Que no pare de hablar de su expareja. Eso no pega mucho, como tampoco que no se lleve bien de su familia. Eso no me gustaría. Que su Instagram esté lleno de mujeres a las que sigue, que trate mal al personal que le atiende. Y tampoco que esté mirando el móvil durante toda la cena», contó en una de sus últimas visitas a 'El Hormiguero'.

La situación ha cambiado en los últimos meses, pues ahora Ana Mena está más enamorada que nunca. El afortunado es el actor Óscar Casas, al que conoció durante el rodaje de la película 'Ídolos', que ambos protagonizan, y junto al que ha encontrado la estabilidad desde finales del pasado 2024. Desde entonces, han sido vistos juntos en más de una ocasión e incluso han confirmado su relación a través de las redes sociales.

El hermano menor de Mario Casas se ha dejado ver en alguno de los conciertos de la malagueña y este verano aprovecharon unos días libres en su apretada agenda para pasar unos días en Marruecos y también junto a la familia del actor en El Salvador. Fue allí donde publicaron también las primeras fotografías juntos, dando a entender que lo suyo ya es muy serio.

Sobre su relación también habló por primera vez hace unos meses la intérprete de 'Carita triste', dejando algunas bonitas palabras para el que es ya su novio. «Es muy lindo, es ideal, de verdad, es maravilloso él», dijo la compositora tras ser preguntada por su actual pareja.