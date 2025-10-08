Suscribete a
La vida personal de Ana Mena: su relación con Marisol, su novio Óscar Casas y su cambio físico

Casi 15 años después de su salto a la fama gracias a su victoria en 'My Camp Rock 2', la cantante malagueña es una de las grandes figuras del pop español

Ana Mena posa desnuda en Instagram y se confiesa: «Necesitaba respirar»

La cantante malagueña Ana Mena
María Albert

Han pasado casi 20 años desde que la pequeña Ana Mena (Estepona, 1997) se subió a un escenario por primera vez, pero desde entonces su éxito no ha dejado de crecer. A pesar del parón profesional que ha tenido durante estos últimos meses, ... la artista ha afirmado a través de sus redes sociales que está «lista para renacer». Desnudándose por completo, ha anunciado el lanzamiento de una nueva canción, 'Lárgate', que llegará a las plataformas el próximo 10 de octubre.

