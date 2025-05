Así es la vida de Rebecca Loos, 20 años después del escándalo: de amante de David Beckham a madre de dos hijos

Sin buscarlo, Rebecca Loos vuelve a estar de actualidad casi 20 años después de que se saliera a la luz su 'affaire' con el futbolista David Beckham. Ha sido precisamente Victoria Beckham quien ha puesto a Loos otra vez en el ojo del huracán. Y es que los Beckham estrenan nuevo documental en Netflix sobre su vida, y Rebecca, fue un momento crucial en el matrimonio.

La ex Spice Girl reconocía esa etapa como «lo más duro de mi vida», el futbolista añadía que todavía no sabe cómo llegaron a superar esa crisis tan gorda en 2003, pero tenía claro que debían «luchar por su familia». Victoria deja claro que «fue la peor época del matrimonio. El mundo nos atacaba y estábamos el uno contra el otro. Hasta Madrid, estábamos juntos; luego, no sentíamos el apoyo del otro. No puedo describir cómo nos afectó. Nunca en mi vida había sido tan infeliz», confiesa en el reportaje.

Rebecca Loos era asistente de David Beckham

La diseñadora nunca se imaginó que su marido tendría un lío con su asistente personal. La joven, hija de un diplomático neerlandés y madre británica, Rebecca nacido en España en 1977. Estudió en exclusivos colegios ingleses, y comenzó su carrera profesional en un banco de inversión estadounidense. Cuando David Beckham fichó por el Real Madrid en 2003, fue contratada como asistente del deportista. Él apenas hablaba español.

Sin familia y sin amigos, Beckham pasaba sus días en Madrid acompañado de Rebecca y, lo que comenzó como una relación profesional, acabó convirtiéndose en algo más. Muchos de sus compañeros de vestuario eran conocedores de esta relación. Al destaparse la infidelidad, Rebecca decidió sacar beneficio de su historia. Contrató a Max Clifford, representante de famosos que también gestionó los más de 388.000 euros por hablar de su romance con el futbolista.

David Beckham y Rebecca Loss

Rebecca Loos ha participado en varios realitys

El escándalo la llevó a participar en varios programas. En 2004, fue concursante en la edición inglesa de 'La Granja', donde protagonizó uno de los momentos más recordados y polémicos de la historia de la televisión de Reino Unido, masturbar un cerdo para extraer su semen. En España, pasó por 'Supervivientes' y protagonizó varias portadas en topless para revistas masculinas como 'Playboy' o la edición española de 'FHM'.

Su nueva vida

Cansada de todo decidió alejarse del foco mediático. En 2012 se casó con el médico noruego Sven Christjar Skaiaa, con el que tuvo dos hijos, Magnus, de 13 años, y Liam, de 10. Vive en el condado de Buskerud, al sur del país, es tan recóndito que se encuentra a tres horas en coche del aeropuerto más cercano y a dos horas del hospital más próximo. «Nunca pensé que iba a ser una de esas mujeres que dejan su carrera en suspenso, que le tienden la mano a su marido para pedirle permiso. Solía pensar que eso era lo peor. Pero todo ha cambiado. Siento que he crecido», confesaba: «Mira todo lo que tengo ahora, estoy muy feliz. No me arrepiento, estoy muy feliz con mi vida», explicaba.

Rebecca, que ahora tiene 45 años, se dedica a publicar posts sobre vida sana en Instagram. «Ahora dedico mi tiempo a practicar yoga, correr, montar en bicicleta, hacer senderismo y buscar frutos silvestres para mis dos hijos pequeños. La vida es muy diferente», declaró hace unos años a 'The Sun'. «Ellos saben que mamá tiene un lado travieso», reconoce sobre su pasado en televisión. «Tomé muchas malas decisiones, confié en mucha gente que no debería haberlo hecho». Desde entonces su vida ha dado un giro de 360 grados. «Hubo un momento que salía de casa a las 9 pm y regresaba a las 6 am, ahora,me acuesto a las 9 pm. y normalmente comienza mi día a las 6 am», confesaba al medio.