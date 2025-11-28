Estos son los jóvenes chefs más prometedores de España

Un total de 17 jóvenes chefs de toda España han sido elegidos candidatos al premio Cocinero Revelación que entregará Madrid Fusión 2026. Los cocineros seleccionados finalistas trabajan en restaurantes de Alicante, Asturias, Barcelona, Formentera, Guipúzcoa, Menorca, Murcia, Orense y Valencia, y de entre ... todos ellos saldrá el ganador que verá su carrera impulsada el 28 de enero próximo.

Ese será el día de cierre de la siguiente edición del gran congreso gastronómico, la número 24, que comenzará el 26 de enero y se hará, como es habitual, en Ifema. Esta vez el lema será 'El cliente toma el mando'.

Masta Taberna (Zarautz, Guipúzcoa) Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena

Ocho y Arruabarrena, de Masta Taberna

Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena son los cocineros Masta Taberna, una casa de comidas tradicional de Zarautz. Dice de ellos su nominación al premio Chef Revelación de Madrid Fusión 2026: «De sus manos salen recetas suculentas, vestidas de pobre, con alma de alta cocina. Propuestas que se fundamentan en sofritos, fondos reducidos y elaboraciones lentas. Su carta, escueta, que evoluciona a diario, abarca solo ocho especialidades saladas y dos postres. Todo servido en raciones generosas. Platos concebidos para compartir con arreglo a la informalidad que les acompaña. Bastante más de lo que a primera vista aparentan».

Terra (Cullera, Valencia) Kiko Rocher y Loli Sambal

Sambal y Rocher

Kiko Rocher y Loli Sambal están en Terra, en Cullera, donde lleva cocina y postres, respectivamente. El chef se nutre de lo vivido en Casa Rocher, de su padre, que elabora allí las famosas paellas de la albufera valenciana. Dice de estos candidatos la organización de Madrid Fusión 2026 que son: «un soplo de aire fresco en el ámbito de la 'terreta'», pues hacen «platos de raíz popular fijados a dos conceptos: calidad extrema de los productos y puntos de cocción precisos. Recetas que constituyen un espejo del territorio entre las que figuran platos de familia que ambos -cocinero y pastelera-, interpretan en clave moderna».

Sol Post (Formentera) Mauro Rivas, Armando Vidal y Clara Campoamor

Rivas, Campoamor y Vidal

Ellos cocinan y ella es la jefa de pastelería de Sol Post, en Formentera. Mauro Rivas y Armando Vidal han sido nominados porque «no han dejado de evolucionar a lo largo de su intensa trayectoria. Cocinan en un restaurante de juguete para 12/14 comensales en los bajos del hotel con un único menú que desde los aperitivos a los postres desvela su sensibilidad y conocimientos técnicos. Su cocina, moderna, mediterránea y de temporada, presupone un viaje por los parajes de la isla«. A su talento se suma el de Clara Campoamor, «que interpreta la naturaleza en clave dulce».

Bodega Barahonda (Yecla, Murcia) Alejandro Ibáñez

Alejandro Ibáñez

Alejandro Ibáñez trabaja en el restaurante de la bodega murciana Barahonda, en un comedor con vistas panorámicas sobre sus viñedos. Es uno de los candidatos a Chef Revelación 2026 porque elabora «recetas que son un reflejo de su sensibilidad y de sus amplios conocimientos forjados en los restaurantes en los que se ha formado. Cocina moderna, imaginativa, repleta de detalles técnicos, donde la cocina y el vino juegan en condiciones parecidas».

Alenda (Asturias) Iñaki Gómez y Lola Palacio

Iñaki Gómez y Lola Palacio

Iñaki Gómez y Lola Palacio son el alma del restaurante Alenda, donde él cocina -con los productos de su huerta- y ella atiende la sala de 12 comensales. Dice de ellos la organización de Madrid Fusión que él «ha mejorado de forma notable en el transcurso del último año y sorprende con armonías inéditas y propuestas creativas», mientras que ella «se desvive en cada servicio».

Restaurante Lado (Muiños, Orense) Borja Piñeiro y Elia Pereira

Piñeiro y Pereira

BORJA PIÑEIRO Y ELIA PEREIRA

Borja Piñeiro y Elia Pereira dejaron su restaurante Lado en la ciudad de Lugo para recalar en el alojamiento rural Casa as Fontes en Muiños, remota aldea de Ourense. Zona a trasmano, vacía, donde la naturaleza no ofrece otra cosa que las verduras de alguna que otra huerta. «Todo lo traemos de fuera», asegura Piñeiro. «Seur Frío es nuestro proveedor cotidiano». Con estos mimbres y el apoyo de su familia se abren camino a diario en un comedor con cuatro mesas para 12 comensales donde sirven un único menú. Cocina moderna, repleta de reflexión y entusiasmo, que apela a las tradiciones gallegas desde una perspectiva contemporánea.

Orma (Alicante) Rubén Suárez y Aarón Berenguer

Suárez y Berenguer

RUBÉN SUAREZ Y AARÓN BERENGUER

Los jóvenes Rubén Suarez y Aarón Berenguer cocinan con una desenvoltura portentosa. Platos que al hilo de cada temporada recorren sabores del litoral y de la Vega Baja de Alicante con detalles particularmente atractivos. Su oferta discurre a través de dos menús degustación en los que sale a relucir su sentido del aprovechamiento y su capacidad para convertir lo popular en moderno. Técnicos y estilistas revisan la tradición con una naturalidad que emociona. Con la ayuda de Marta Alfaro, sumiller y jefa de sala, gestionan Orma, espacio minimalista de pocas mesas que se ha consolidado en el escaso tiempo transcurrido desde su apertura.

Aquiara en Morvedra Nou (Menorca) José María Borrás

Borrás

JOSÉ MARÍA BORRÁS

José María Borrás es un magnífico cocinero, inquieto, atrevido y con un notable bagaje técnico. Construye la mayor parte de sus platos en complicidad con su jefe de cocina, Jonás García, y la ayuda de los pequeños productores que rodean el agroturismo Morvedra Nou. Si algo define su cocina es su profunda identificación con los sabores de Menorca y cada uno de los ingredientes que llegan a sus cocinas. Los mismos que más tarde traslada a la mesa reseñando su procedencia y nombre de los productores. Platos con un notable sentido estético, en su mayoría surgidos del litoral y del campo menorquín en el que se encuentra. Un trabajo tan prometedor como ilusionante.

Restaurante La Sosenga (Barcelona) Marc Pérez y Tània Doblas

Doblas y Pérez

MARC PÉREZ Y TÀNIA DOBLAS

En el minúsculo restaurante que gestionan Marc Pérez y Tània Doblas en el barrio Gótico de Barcelona la palabra cocina cobra un significado diferente. No es para menos. En unos momentos en los que el coste de los ingredientes puja al alza por todas partes, ambos se las ingenian para ofrecer un menú del día de nueve pases, incluidos entrantes y postres, por un precio de 35 euros. Pequeños bocados, tapas y medias raciones, que a intervalos se asoman a recetarios antiguos medievales para rescatar conceptos y salsas. Recetas que respiran con el pálpito de sofritos y de guisos, con recuerdos de familia y hábitos de aprovechamiento. Y también con técnicas modernas que transforman los ingredientes pobres en soluciones propias de un genuino bistró urbano. Lugar semi escondido que merece la pena descubrirse.

Igual que en ediciones anteriores, el equipo de Madrid Fusión ha vuelto a recorrer el país en busca del nuevo talento en la cocina española. Un trabajo minucioso de rastreo gastronómico que pone el foco en jóvenes promesas: cocineras y cocineros cuya destreza técnica, pasión por el oficio y capacidad para interpretar el futuro de la gastronomía los sitúan como figuras emergentes de enorme proyección.

Estos profesionales representan el patrimonio humano que sostiene la cocina contemporánea española, considerada hoy una de las más influyentes del mundo. Y aunque el nivel general es cada vez más alto, solo uno de ellos pasará a integrar la lista de los 23 galardonados en las ediciones anteriores.

Esta distinción, creada en 2003, y muy codiciada en el panorama culinario nacional, ha servido para impulsar en sus inicios a figuras que hoy son referentes absolutos de nuestra gastronomía. En la galería de premiados aparecen nombres como Dabiz Muñoz, Ricard Camarena, Rodrigo de la Calle, Javi Estévez, Javier Sanz y Juan Sahuquillo o Pedro Aguilera, todos ellos actualmente poseedores de estrellas Michelin y responsables de algunos de los proyectos más influyentes de la cocina española.