Estos son los jóvenes chefs más prometedores de España

Son los candidatos al premio Revelación de Madrid Fusión 2026

Un total de 17 jóvenes chefs de toda España han sido elegidos candidatos al premio Cocinero Revelación que entregará Madrid Fusión 2026. Los cocineros seleccionados finalistas trabajan en restaurantes de Alicante, Asturias, Barcelona, Formentera, Guipúzcoa, Menorca, Murcia, Orense y Valencia, y de entre ... todos ellos saldrá el ganador que verá su carrera impulsada el 28 de enero próximo.

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

