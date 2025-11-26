Así se come en los cinco nuevos dos estrellas Michelin españoles

Cuatro restaurantes de Cataluña y uno de Madrid consiguen sumar una segunda estrella en la edición de la Guía Michelin 2026. Según anunció la publicación francesa en la gala celebrada en Málaga, los cinco establecimientos españoles que ascienden a esta categoría son Aleia, ... La Boscana, Mont Bar, Ramón Freixa Atelier y Enigma.

Los cinco nuevos dos estrellas se añaden a los 32 que ya la tenían hasta ahora, con lo cual España cuenta actualmente con un total de 37 restaurantes con el doble 'macaron'.

** Airaudo y Bedoya en la gala celebrada en Málaga Barcelona Aleia

El chef ítaloargentino Paulo Airaudo dirige Aleia de la mano del jerezano Rafael de Bedoya. Ambos recogieron juntos su segunda estrella Michelin en Málaga.

Aleia, ubicado en el edificio modernista catalán que ocupa el hotel de lujo Casa Fuster en el Paseo de Gracia, abrió en diciembre de 2021 y casi un año después obtuvo su primer 'macaron'.

En el gastronómico se sirve un menú degustación (210 euros), y de forma opcional dos maridajes (120 o, sin alcohol, 90).

** Joe Castañé en Málaga Bellvís La Boscana

La Boscana, a cargo del chef Joel Castañé, está ubicado en Bellvís (Lérida), en una finca y rodeado de naturaleza. El cocinero destaca por su trabajo con frutas en alta gastronomía, que concibe como una expresión de su territorio que combina tradición y modernidad.

Sirve dos menús, el largo a 170 euros y el corto a 125. El gastronómico se alimenta de los árboles frutales, el huerto y los animales que lo rodean.

.

** Agudo, de Mont Bar, en Málaga Barcelona Mont Bar

Alta gastronomía en un bar. Ese es el concepto en torno al cual gira Mont Bar, de Francisco José Agudo, en Barcelona, en la zona del Eixample.

Funciona a la carta, con gran profusión de snacks, o a través de dos menús degustación, largo (215 euros) y corto (185 euros). El maridaje añade otros 125 euros en el primer caso y en 185 el segundo.

** Freixa en la gala en Málaga Madrid Ramón Freixa Atelier

Como estaba claro, el Atelier de Ramón Freixa estaba ejecutado con su maestría ya conocida para recupera las dos estrellas que el chef abandonó al dejar su gastronómico del hotel Único tras quince años para abrir su propio proyecto en Madrid.

Ramón Freixá Atelier, que funciona en un espacio independiente dentro del gran local del Barrio de Salamanca onde está Tradición, ofrece menú degustación de 17 pases a 230 euros por persona (solo admite diez en una gran barra en U compartida y con cocina en directo), y existe una versión vegana. Para completar el menú se puede optar a alguno de los tres maridajes disponibles gracias a la nutrida bodega de vinos nacionales y de los grandes 'terroirs' del mundo con la que cuentan: una propuesta clásica, otra no alcohólica (190 cada una) y una tercera con grandes vinos (420, 'Origen Vegetalia').

** Albet Adriá en Málaga Barcelona Enigma

Las dos estrellas para Enigma ponen punto final a dos años de clamor, pues el restaurante de Albert Adriá fue siempre un favorito en el sector. De hecho en Málaga el suyo fue el momento más emotivo de la gala, con aplausos de pie de los asistentes.

En la gala, Adriá agradeció el reconocimiento, aunque dijo sentirse «sorprendido» por él. En su restaurante, abierto en 2022, prepara su cocina conceptual basada en el producto de temporada. Aunque en principio no tenía menú degustación, hoy sí lo ofrece, con aproximadamente 25 elaboraciones, a un precio de 250 euros sin bebidas.