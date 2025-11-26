Suscribete a
Así se come en los cinco nuevos dos estrellas Michelin españoles

Premios

Han conseguido su doble 'macaron' en la edición 2026 de la Guía francesa Aleia, La Boscana, Enigma, Ramón Freixá Atelier y Mont Bar

Laura Pintos

Laura Pintos

Málaga

Cuatro restaurantes de Cataluña y uno de Madrid consiguen sumar una segunda estrella en la edición de la Guía Michelin 2026. Según anunció la publicación francesa en la gala celebrada en Málaga, los cinco establecimientos españoles que ascienden a esta categoría son Aleia, ... La Boscana, Mont Bar, Ramón Freixa Atelier y Enigma.

