Los restaurantes de la Guía Michelin buenos y a precio moderado

Buenos y baratos, o al menos a un precio moderado para un nivel gastronómico de calidad. Es lo que caracteriza a los restaurantes con el sello Bib Gourmand de la Guía Michelin. En su edición para 2026, cuyos hitos anunció en una gala celebrada en Málaga ... , la publicación francesa reveló que 29 restaurantes de toda España se suman a esta categoría más popular.

Estos forman parte de los 204 comedores que en total figuran en este apartado. Entre los recién incorporados hay gran variedad de estilos de cocina y también una buena distribución geográfica en el país.

Así, en la Comunidad de Madrid hay cinco nuevos Bib Gourmand: Malabar Bistró Nómada, situado en Becerril de la Sierra, y los capitalinos In-Pulso, La Barra de la Tasquería, Manifesto13 y Trèsde.

En Cataluña, seis: Bardeni-Caldeni, Glug y Oníric en Barcelona; Urbisol, en Calders; L'hostal de Cal Enric, en La Vall de Vianya, y Sisé, en Lérida.

En Andalucía están otros cinco de ellos: Regadera (Córdoba), Albidaya (Granada), Base9 (Málaga), El Chiringuito (Sedella, Málaga), Balbuena y Huertas (Sevilla),

En la Comunidad Valenciana, tres: Pinea (Ayora), Arre (Castellón de la Plana) y Memoria Gustativa (Valencia).

En Extremadura, Macarraca, ubicado en Villanueva de la Serena; en País Vasco, Masta (Zarautz); en Asturias, Le Bistró (Llanes); en Murcia, Loreto (Jumilla) y en Aragón, La Cuchara de Ruba (Biescas).

En Galicia, dos: Trasmallo (Pontevedra) y Con Culler (Santiago de Compostela) y en Castilla y León, tres: Caín (Nava del Rey), Bambú (Salamanca) y La Trébede (Pobladura del Valle).

Como ejemplo de sus propuestas y precios, en el castellonense Arre, ubicado en una casa del siglo XIV y a cargo de Beatriz Villalba en sala y Pedro Salas en cocina, sus menús degustación cuestan 38, 56 ó 70 euros.

Villalba y Salas, de Arre, en Castellón de la Plana

O el madrileño Manifesto13, abierto hace dos años por los hermanos Duncan, con la chef Danitza Alpaca al frente y una cocina que fusiona Italia y Perú, se come a la carta por unos 40-45 euros más bebida.

Y el guipuzcoano Masta, de Gari Arruabarrena y Javier Ochoa, fue incluido en la serie de reportajes 'Cuestión de precio' de ABC porque su ticket medio, con una propuesta creativa de gran calidad, también está en los 40 euros.