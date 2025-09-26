Gamberro, marisco para todos y en cualquier momento

Democratizar el marisco o, al menos, llevarlo al día a día, tanto para acompañar una cerveza como para un picoteo, comida informal o reunión desenfadada en torno a una mesa. Con esta idea nace Gamberro, y lo hace con dos locales en Madrid ... dedicados a ofrecer una «versión desinhibida, cercana y moderna de aquellos templos del marisco que siempre parecieron reservados a ocasiones especiales«.

El nuevo restaurante llega con avales: es de los propietarios del consolidado Barbillón, que triunfa en Aravaca y en Marbella, Curro y Kike Sánchez del Amo, para quienes la calidad de la materia prima, con especial hincapié en la proveniente del mar, ha sido su lema.

Con Gamberro, el grupo (tienen también Bareto, Manto, Panorama, Tinglado, Casa de Comidas Amparo 1948) añade una marca más informal, vestida de rojo y con alma de cocina callejera.

El local principal -Gamberro Taberna Canalla- está ubicado en la propia Plaza de Olavide, en Chamberí, donde ocupa un amplio y colorido local con una gran barra central. El segundo espacio -Gamberro Barra Canalla- se sitúa en la calle Goya, en el Barrio de Salamanca, y es más reducido pero con idéntico estilo.

Con un ticket medio de 30-40 euros, la protagonista de su carta es la gamba, roja, blanca, de Huelva, y al natural, cocina, a la plancha, frita, al ajillo, a la gabardina, en salpicón (de gamba blanca, 17) o en ensaladilla (12). En la carta también hay gildas, boquerones, tomates con bonito en escabeche, ostras, zamburiñas picantonas o mejillones al vapor.

Un apartado especial lo componen los molletes (11 ó 12), que se presentan rellenos de tataki de atún con huevo frito y mahonesa de ají amarillo; de solomillo al ajillo con jamón ibérico y mahonesa de trufa; de carrillera guisada con parmesano o de cachopo de presa con salsa de cabrales.

También hay steak tartar con gilda (6); croquetas de chorizo con huevo de codorniz (3 c/u); saam de langostino en tempura (6,50); brioche de tartar de atún con salsa rabiosa (6,50), tartar de atún rojo con trufa con huevo frito y papas (19) o sus bravas gamberras (10).

En postres, la tarta árabe o la de queso (7). En cuanto a la bebida, además de cerveza y refrescos, hay vino por copa (4,50) o botella y sangría (jarra, 28 ó 32).

Gamberro. Plaza de Olavide, 25, y Goya, 82, Madrid. De lunes a domingos de 12 a medianoche.