Verano en Marbella: sitios para comer bien estas vacaciones

Bares y restaurantes de toda la vida, chefs consagrados, cocineros locales con talento, clubs de playa, aperturas y chiringuitos

Lucia, el nuevo 'beach club' de Marbella que da la contrapartida tranquila al famoso Nikki Beach

La Veranda, en Anantara Villa Padierna.
Laura Pintos y Adrián Delgado

La selección de sitios dónde comer o cenar este año durante unas vacaciones en Marbella, el reducto más lujoso y visitado de la Costa del Sol tiene opciones recomendadas para todos los gustos, situaciones y momentos del día.

El interior de Noyane
El interior de Noyane

Noyane, nuevo en el Hard Rock

Japón, China, India, Tailandia, Indonesia, ... Singapur, Vietnam y Corea. La cocina panasiática del chef internacional Richard Sandoval tiene una nueva sede, desde el pasado mes de mayo, junto al complejo hotelero del Hard Rock de Marbella. Un espacio de fusión y coctelería –muy centrada en propuestas sin alcohol– que busca seducir al turista que ya conoce esta marca presente en destinos como Chicago o Malta. Y, asimismo, seducir al visitante nacional que veranea en este enclave de la Costa del Sol a la caza de novedades cada verano que complementen la nutrida oferta clásica marbellí. Sushi, pastas orientales al wok y producto sobre la brasa: desde su pulpo con espuma de arroz y salsa de pimientos a un solomillo de wagyu A5 con chimichurri.

