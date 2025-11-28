El Bajío, un clásico de México en Madrid

En 1972, Raúl Ramírez y su mujer, Carmen, más conocida como Titita, abrían en Ciudad de México un restaurante de cocina tradicional al que pusieron por nombre El Bajío. Su éxito fue tanto que ahora cuentan ya con diecinueve establecimientos, siempre con la ... cocina popular mexicana como eje y con Titita como gran abanderada.

Conocí El Bajío y a Carmen en su casa madre en Cuitláhuac gracias a Bruno Oteiza y a Mikel Alonso, grandes cocineros vascos que estaban entonces al frente de Biko, restaurante ya desaparecido pero que hace dos décadas era uno de los mejores de la capital mexicana. La personalidad y la vitalidad de Titita me engancharon. Desde aquella primera ocasión he comido varias veces en sus distintos locales, la última hace un par de años en el de Reforma (en el recuerdo la lengua a la veracruzana, por algo Carmen es de Veracruz), y siempre he considerado que es la mejor opción para disfrutar la genuina cocina mexicana en la ciudad.

Hace dos años, sin hacer ruido, abrió una sucursal en Madrid, en la calle Españoleto. Un local oscuro y un flojo servicio de sala no ayudaron en los comienzos. Este verano el restaurante se ha trasladado a un espacio más adecuado en la calle Juan Bravo, y el equipo de sala, dirigido por Yolanda Iglesias (a la que muchos recordarán por Las Pocholas del Retiro), ha dado un cambio radical. Todo ello, unido a una notable cocina a cargo de una veterana cocinera llegada expresamente desde México, sitúan a El Bajío como uno de los más interesantes restaurantes mexicanos en Madrid.

Un comedor luminoso y sin innecesarios alardes folclóricos (con mesas sin mantel), es el escenario donde probar platos tradicionales. Salsas frescas y sin ñoñeces con el picante hechas al momento, aguachiles, tostadas, tacos, sopes, pozoles, enmoladas, pescados a la talla o zarandeados y, sobre todo, unas carnitas (22 euros los 250 gramos) que son la gran especialidad de la casa. Se presentan en una cacerola acompañadas de cebolla (demasiado) picada, cilantro, lima, distintas salsas (si les gusta el picante pidan la de habanero y la macha) y unas excelentes tortillas recién hechas para que el comensal se vaya haciendo los tacos a su gusto. Excelentes.

Aguachile verde, dorada zarandeada y tostada de atún, de El Bajío

Para empezar probamos un correcto guacamole (12) con unos chicharrones bastante secos; un fresco aguachile verde de corvina (19); una buena tostada de atún con salsa chipotle (7), y un estupendo sope de solomillo adobado (13, dos piezas) con aguacate y una base de frijoles. Aunque todo es muy tradicional, se permiten algún guiño a España como ocurre con un notable pozole verde de verdinas y faisán (16). La dorada zarandeada (26), marinada en chile guajillo y con una base de patata machacada, está buena pero llega pasada de punto.

El Bajío Dirección: C/Juan Bravo, 23. Madrid. Tel. 659 051 592. No cierra. www.restauranteelbajio.es

Lo mejor: Las carnitas.

Precio medio: 65 euros.

Calificación: 7.

Postres muy dulces, al estilo mexicano, y café de olla para rematar. Aunque esta cocina va mejor con cerveza se aprecia un esfuerzo por ofrecer una carta de vinos atractiva y diferente. Y por supuesto cuentan con un completo apartado de tequilas y mezcales.