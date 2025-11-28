Suscribete a
ABC Premium

Resturante

El Bajío, un clásico de México en Madrid

Crítica gastronómica

Este verano el restaurante mexicano se ha cambiado de ubicación y hoy es uno de los más interesantes de la capital

Ver más críticas de Maribona

El Bajío, en Madrid
El Bajío, en Madrid
Carlos Maribona

Carlos Maribona

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En 1972, Raúl Ramírez y su mujer, Carmen, más conocida como Titita, abrían en Ciudad de México un restaurante de cocina tradicional al que pusieron por nombre El Bajío. Su éxito fue tanto que ahora cuentan ya con diecinueve establecimientos, siempre con la ... cocina popular mexicana como eje y con Titita como gran abanderada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Carlos Maribona

Carlos Maribona, periodista. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el diario ABC, del que llegó a ser subdirector. En la actualidad es el crítico gastronómico del diario. Columnista también en XL Semanal de Vocento. Profesor de la Universidad San Pablo CEU. Premio Nacional de Gastronomía entre otros muchos galardones.

Carlos Maribona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app