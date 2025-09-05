Suscribete a
Relleno, pasta, salsa y disfrute a la italiana

La marca creada por tres jóvenes emprendedores, y con dos restaurantes en Madrid, triunfa además en el envío a domicilio

Madrid

Caminando por Londres, tres jóvenes emprendedores residentes en España conversan sobre los platos más globalizados y llegan a la conclusión de que uno de ellos, la pasta, aún tiene poco peso en algunos mercados, como el nacional, y más aún en la modalidad de envío a domicilio. Fue el germen de Relleno, su restaurante especializado en esta comida de origen italiano y con el que ya tienen presencia en Madrid, Barcelona y Málaga y planean nuevas aperturas para este mismo año.

En la capital, Relleno está en Barrio Salamanca y en el Mercado de San Leopoldo, en Chamartín, además de contar con un obrador en el centro, y apuesta fuerte por llegar a los hogares con un formato de recetas y de desenfadados envoltorios adaptados a esta forma de recogida y reparto.

Así, la carta elaborada por Paolo Colombo, Lorenzo Redaelli y Oriol Reulls -con una media de 26 años y experiencia aún así en otros proyectos y en empresas tecnológicas del sector alimentario - es sencilla pero permite personalizar al gusto de cada uno el pedido.

El puesto de Relleno en el Mercado de San Leopoldo, uno de sus ravioles y sus entrantes de queso.

Como entrante, Relleno ofrece unos bocados, sus 'mozzarella in carroza', de crujiente pan con este queso en su interior y cuatro opciones, de anchoa, jamón, mortadela o salchichas calabresas (3,95 euros cada uno).

En cuanto a la pasta, la fórmula es clara. Existen dos tamaños -mediano o grande- y de cuatro tipos: ravioles, tortellinis de carne y, para quienes prefieren sin rellenar, bigoli o mezze maniche, y dentro del primero hasta ocho rellenos, como carrillera, calabaza, ricota y espinacas o gorgonzola y peras, entre otros (desde 9,90).

Una vez decidida la pasta, se añade la salsa a elección (entre 1 y 4,50). Hay 13, y si bien la más pedida es su carbonara clásica, también se puede tomar de ragú a la bolognesa, setas y trufa o gorgonzola y nueces, entre otras.

Esta propuesta, elaborada con ingredientes de calidad italianos, se completa con la posibilidad de sumar algún 'topping' de queso, embutido o pistacho (entre 1 y 2,90) o, como cierre dulce, su tiramisú (5,90).

Relleno. C/General Oráa, 34, y Mercado de San Leopoldo (C/San Leopoldo, 8), Madrid.

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

