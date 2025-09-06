Armani, el diseñador de moda con 26 restaurantes y una estrella Michelin

Giorgio Armani, el reconocido diseñador italiano fallecido este jueves a los 91 años, siempre quiso construir un emporio, y lo consiguió. Además de su importante impronta en el mundo de la moda, el milanés triunfó en el sector de la belleza, tenía ... hoteles, spas y discotecas y además tejió una red de restaurantes que llega a los 26 locales en diversos puntos del globo.

«Siempre quise que la marca Armani se convirtiera en una expresión del estilo como estilo de vida, de la sencillez sofisticada como signo de elegancia en todos los ámbitos, y no podía faltar la comida, que es uno de los elementos más importantes de la vida cotidiana», dijo en su día Armani, un visionario que consagró el traje para hombres y mujeres y es uno de los más habituales en las alfombras rojas y que mantuvo su compañía en su poder hasta el último día, mientras veía que sus competidores eran comprados por fondos o grandes grupos.

Su primer restaurante abrió en 1998 en París, donde aún funciona, en la Plaza de Quebéc, en la margen izquierda del Sena, con el nombre Emporio Armani Caffé y Armani Restaurante, los dos formatos -cafetería y gastronómico- que luego replicó. Este local, a cargo del chef italiano Massimo Tringali, recibió una estrella Michelin en 2018 y la mantiene desde entonces gracias a su cocina italiana creativa.

Armani Caffe y Armani Ristorante en París, donde tiene una estrella Michelin, y su chef, Massimo Tringali

Hasta su muerte, el diseñador tenía otros 25, cuatro de ellos en su ciudad natal, Milán, y otro en Boloña, y el resto en puntos tan diversos como California, Cannes, Nueva York, Tokio, Hong Kong, Beijing, Mumbai, Doha y Dubai.

En todos ellos se pueden tomar platos italianos y disfrutar de los ingredientes de esta cocina mediterránea y la creatividad de sus chefs, además de sumergirse en ese estilo de vida que él mismo representaba de la elegancia de las líneas simples, los tonos sobrios, la exaltación de la belleza natural y el brillo justo en los detalles.

En cuanto a sus propios gustos gastronómicos, Armani se declaraba un amante de los sabores de su tierra y de una receta en particular, los tortelli de ricota y espinaca a la manera de Piacenza, un pueblo de la región de Emilia-Romaña (como los famosos tortellinis de Massimo Bottura), donde esta pasta rellena es un clásico tradicional. Para él, representaban «mis raíces y las memorias de mi infancia». Le gustaban con queso grana padano y mantequilla.