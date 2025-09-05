Armani: los perfumes y el maquillaje, el legado 'beauty' del diseñador italiano

Giorgio Armani fue algo más que el 'rey' del traje masculino. El italiano fue un visionario que creó un conglomerado empresarial que este 2025 cumple 50 años. Moda y belleza van muchas veces de la mano y Armani, más allá de sus ... vestidos de fiesta, sus esmóquines o sus vaqueros, también cuenta con un amplio universo 'beauty'. Sus perfumes hacen aún más grande la marca, porque incluso personas que no están interesadas en la moda, conocen alguna fragancia de Armani.

Tras lanzar su firma de moda en 1975, en 1982 llegó su primer perfume: Armani for women, dos años después llegaría la primera fragancia para hombre: Armani for men. Como en la moda, Giorgio Armani siempre pensó en masculino y en femenino.

Los perfumes y la cosmética del diseñador italiano se engloban bajo la marca Armani Beauty, cuya licencia posee desde 1988 el grupo L'Oréal (de momento hasta 2050).

La firma ha desarrollado, desde su lanzamiento, más de 100 fragancias con la ayuda de perfumistas renombrados como el español Alberto Morillas o la suiza Christine Nagel. Todas ellas se engloban bajo tres grandes marcas: Armani Privé, la colección más lujosa y exclusiva que rinde homenaje a ingredientes como el oud, el jazmín o la gardenia, y se presenta en envases de líneas rectangulares rematados con una gran piedra que actúa como tapón.

Bajo la colección Giorgio Armani están fragancias tan conocidas como Acqua di Gio, creada en 1996 por Alberto Morillas, Sì, que se presentó en 2013 y cuya embajadora, desde entonces, es Cate Blanchett, Armani Code, cuyo rostro fue durante años el actor Ryan Reynolds y más tarde Regé-Jean Page, o My Way. Finalmente, la colección Emporio Armani, incluye perfumes como Stronger With You, Because It's You o In love with you.

Los perfumes de Armani Ryan Reynolds fue imagen de Armani Code, Sì es uno de las fragancias femeninas con más éxito en los últimos años, y Acqua Di Gio es un clásico perfume que creó en 1996 el español Alberto Morillas. DR

Tras triunfar con los perfumes, en el año 2000 Armani Beauty también lanzó una colección de maquillaje que ha ido ampliándose con los años. «Creo que la belleza viene primero desde el interior», esta frase del modisto italiano es la filosofía de la marca de belleza que desde hace 25 años ha presentado diversas colecciones de maquillaje. La simplicidad y la elegancia que dominaron sus creaciones de moda, son también la base de la cosmética.

La línea de maquillaje de Armani cuenta con productos para el rostro, entre los que destacan la base de maquillaje Luminous o la mítica Maestro. No faltan polvos bronceadores, coloretes, correctores, todo tipo de cosméticos para realzar la mirada, desde máscaras de pestañas, a lápices y sombras, y por supuesto, pintalabios. Además, la firma también tiene esmaltes de uñas y brochas.

El maquillaje de Armani Sus pintalabios se presentan en lujosos envases en color negro, la base de maquillaje más vendida es Luminous Silk, con un acabado natural y aterciopelado. La modelo Sara Sampaio ha sido la imagen de la marca en los últimos años. DR

Aunque el maquillaje es la parte más importante, Armani Beauty también tiene algunos cosméticos para el cuidado de la piel, una línea básica con productos como sérum, crema, limpiadores faciales, contorno de ojos e incluso protector solar.

Armani Beauty lleva años ligado a eventos cinematográficos, como el Festival de Venecia o el de San Sebastián, y es habitual que muchas celebrities elijan sus cosméticos para brillar en las alfombras rojas. Como bien decía el diseñador «la elegancia no consiste en ser notado, sino en ser recordado», y los looks que preparan sus maquilladores van en esa línea, realzando la belleza natural, consiguiendo estilismos sofisticados pero naturales.