El taladro percutor con 2 baterías que no es Bosch, pero rinde igual por menos de 50 euros
Una herramienta robusta para bricolaje y reformas caseras sin gastar de más
La baliza V16 con geolocalización homologada por la DGT, obligatoria en 2026, ahora más barata
Quien ha intentado colgar una estantería en pared de hormigón o abrir un pequeño canal para pasar cableado sabe que un taladro convencional se queda corto. Para esos trabajos más duros, hace falta un percutor que combine potencia y autonomía. Y ahí entra en juego este YOFIDRA sin escobillas, disponible en AliExpress por 49,19€ con el código ESCD07 escogiendo el pack que incluye dos baterías y cargador.
Diseño pensado para durar y resistir
El primer detalle a subrayar es su motor brushless, que evita chispas, reduce el desgaste y alarga la vida útil de la máquina. A esto se suma un diseño sellado contra polvo, golpes y humedad, algo que se agradece en un entorno de obra o bricolaje. Con un sistema de pinza SDS y un diámetro de perforación de hasta 26 mm, está preparado para trabajar sobre materiales como ladrillo, hormigón ligero o granito.
Su formato inalámbrico, con baterías de 18V incluidas, da libertad de movimiento sin depender de enchufes. El pack trae dos unidades de gran capacidad, lo que permite alternarlas y mantener siempre carga disponible. Para quien ha sufrido quedarse a medias en plena faena, este detalle marca la diferencia.
Potencia suficiente para el día a día
El YOFIDRA ofrece hasta 1680W de potencia, 0-3500 rpm y una frecuencia de impacto de 0-4800 ipm. En la práctica, eso se traduce en una perforación rápida y efectiva, comparable a modelos de marcas más conocidas, pero con un coste muy inferior. Además, cuenta con modos intercambiables: martillo eléctrico para trabajos pesados, taladro convencional para bricolaje y función de cincelado para pequeñas demoliciones o ranuras.
La versatilidad es otro punto fuerte: permite desde montar muebles y perforar en tabiques hasta enfrentarse a muros más resistentes, siempre dentro del ámbito doméstico. No es una herramienta para obra profesional intensiva, pero sí un aliado fiable para quien quiere resolver reparaciones en casa sin alquilar maquinaria ni invertir en gamas caras.
Si sumamos potencia, autonomía y precio, la conclusión es clara: por menos de 50€, este pack ofrece una relación calidad-precio difícil de igualar, sobre todo considerando que incluye las dos baterías y el cargador.
Un taladro percutor como este YOFIDRA demuestra que no siempre hace falta recurrir a las marcas de referencia para obtener un buen resultado. Para el usuario práctico, que busca rendimiento sólido en trabajos puntuales y quiere tener sus herramientas listas sin gastar de más, este modelo cumple de sobra.
MÁS INFORMACIÓN
Y si te interesa descubrir más hallazgos en bricolaje, motor o tecnología, en la sección Favorito de ABC encontrarás comparativas y ofertas que convierten el día a día en algo más fácil y económico.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete