Afeitado perfecto, precio irresistible: Philips OneBlade 360 al 33% de descuento
Afeitado de precisión a un precio con una cuchilla eléctrica de alta gama que no podrás dejar pasar
La afeitadora Philips OneBlade 360 combina rapidez y comodidad en cada pasada y puede ser tu mejor aliado en el cuidado personal, ahora con un 33% de descuento. Con un precio habitual de 54,99 €, ahora puede ser tuya en Amazon por solo 36,99 €.
La innovadora tecnología de cuchillas de doble filo y cabezal móvil se adapta fácilmente a cualquier contorno, ofreciendo un afeitado perfecto tanto en seco como en húmedo. Aprovechar esta oferta limitada es la oportunidad ideal para renovar tu rutina de afeitado con un dispositivo de calidad reconocida a un precio irresistible.
MÁS INFORMACIÓN
La revolución del afeitado en tus manos
En el mundo del cuidado masculino, contar con una herramienta eficaz, práctica y duradera es clave. Philips lo sabe bien y por eso presenta el Philips OneBlade 360, una afeitadora híbrida que reúne en un solo dispositivo todo lo que necesitas para recortar, perfilar y afeitar con rapidez y comodidad. Ahora, con un 33% de descuento, se convierte en la opción más inteligente para quienes buscan calidad a un precio inmejorable.
Tecnología OneBlade: precisión y comodidad
El corazón de esta afeitadora está en su exclusiva tecnología OneBlade. Con una cuchilla que realiza hasta 12.000 movimientos por minuto, consigue un corte eficaz incluso sobre el vello más largo. A esto se suma un sistema de protección dual, compuesto por un revestimiento deslizante y puntas redondeadas que cuidan la piel durante todo el afeitado, evitando rojeces o irritaciones.
La innovación principal del Philips OneBlade 360 es su cabezal flexible, que se inclina en todas las direcciones para ajustarse a cada curva de la cara. Esto permite mantener el contacto constante con la piel en zonas complicadas como el mentón o el cuello, reduciendo el número de pasadas necesarias y aportando máxima comodidad.
Un dispositivo versátil y completo
Estas son todas las ventajas que te ofrece el minimalista y elegante Philips OneBlade 360:
—Permite recortar la barba a la medida deseada con su peine-guía ajustable 5 en 1 (de 1 a 5 mm).
—Su cuchilla de doble cara facilita perfilar líneas y bordes con precisión.
—Es apto para cualquier longitud de vello, simplificando tu rutina de afeitado.
—Se puede utilizar tanto en seco como en húmedo, con espuma, gel o incluso bajo la ducha.
Autonomía y durabilidad aseguradas
La batería ofrece hasta 60 minutos de uso con una sola carga, realizada mediante cable USB en apenas 4 horas. Además, gracias a sus cuchillas de acero inoxidable, tendrás un rendimiento duradero: cada una resiste hasta 4 meses de uso antes de necesitar reemplazo e indica cuándo debe ser sustituida. Todo ello en un formato compacto ideal también para llevar de viaje.
¿Qué incluye el set?
Al comprar el Philips OneBlade 360 (modelo QP2734/30) recibirás:
—1 Philips OneBlade 360 Face
—2 cuchillas 360
—1 peine-guía ajustable 5 en 1 (1-5 mm)
—1 tapa protectora
—1 cable de carga USB-A
—Manual de usuario
¿Por qué merece la pena comprarlo?
El Philips OneBlade 360 combina tres funciones en un único dispositivo: recortar, perfilar y afeitar, evitando tener diferentes herramientas en casa. Su tecnología adaptable protege la piel, su batería de larga duración asegura un uso práctico y puede acompañarte a cualquier lugar gracias a su tamaño compacto. Con el descuento del 33%, es una oportunidad difícil de igualar, ya que se trata de uno de los modelos mejor valorados del mercado por su comodidad y resultados profesionales.
Invertir en el Philips OneBlade 360 no es solo comprar una afeitadora, es dar un paso hacia una nueva experiencia de afeitado más rápida, precisa y adaptada a tu estilo de vida.
