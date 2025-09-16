Estos son 5 smartphones con la mejor cámara del mercado
Los móviles con mejor cámara de 2025 que arrasan en calidad fotográfica
Si estás buscando el mejor móvil con cámara en 2025, los grandes referentes del sector ya han señalado cuáles son los modelos que marcan la diferencia. Desde el Xiaomi 14 Ultra hasta el iPhone 16 Pro, estos dispositivos encabezan los rankings de los expertos.
Samsung, Google y HUAWEI también se cuelan en la lista con smartphones que ofrecen la mejor calidad de imagen y funciones avanzadas de fotografía y vídeo, ideales para quienes quieren resultados profesionales en cada captura.
Xiaomi 14 Ultra
El Xiaomi 14 Ultra combina la precisión fotográfica de Leica con un sistema de cuatro lentes y una cámara principal de 1 pulgada con apertura variable para lograr imágenes profesionales. Su pantalla AMOLED WQHD+ ofrece fluidez y detalle en cada uso, mientras que el potente Snapdragon 8+ Gen 3 asegura rendimiento estable durante todo el día. A ello se suma una batería de 5000 mAh con carga rápida y un acabado en piel vegana resistente, pensado para durar.
Samsung Galaxy 25 Ultra
El Galaxy S25 Ultra destaca por su cámara cuádruple con sensor principal de 200 MP, capaz de capturar imágenes nítidas incluso de noche. Su pantalla fluida y el potente procesador Snapdragon 8 Elite garantizan un rendimiento ágil en todo tipo de tareas. La batería optimizada ofrece hasta 31 horas de uso, mientras que las funciones de Galaxy AI y la protección Knox refuerzan la privacidad y la experiencia diaria.
iPhone 16 Pro
El iPhone 16 de 256 GB combina un sistema de cámara avanzado con control directo de zoom y profundidad de campo, además de un ultra gran angular y teleobjetivo que capturan fotos y vídeos con nitidez excepcional. Sus Estilos Fotográficos permiten personalizar cada toma sin perder la versión original. Equipado con el chip A18 Superinteligente, ofrece potencia de consola para juegos y vídeo, mientras que la batería alcanza hasta 22 horas de reproducción continua.
Google Pixel 9 Pro
El Google Pixel 9 Pro ofrece un diseño elegante con acabado mate y bordes pulidos, pensado para un uso cómodo y moderno. Su cámara trasera triple captura primeros planos, selfies y escenas con poca luz con gran nitidez y color. Impulsado por la inteligencia artificial de Gemini, facilita la gestión de tareas, la creatividad y el acceso rápido a información, todo con una batería que aguanta hasta 24 horas.
HUAWEI Nova 13 Pro
El HUAWEI Nova 13 Pro destaca por su diseño Órbita y materiales innovadores como la fibra de vidrio, que combinan resistencia y textura premium. Su cámara frontal doble de 60 MP y la trasera de 50 MP con apertura ajustable capturan retratos y escenas con detalle excepcional. Con AI Best Expression y carga SuperCharge de 100 W, ofrece un rendimiento ágil y una experiencia visual y creativa pensada para usuarios jóvenes y dinámicos.
No te quedes sin el smartphone con la mejor cámara de 2025: descubre todos los modelos disponibles en Amazon España y elige el que se adapte a tu estilo para capturar fotos y vídeos de calidad profesional.
