La baliza V16 con geolocalización homologada por la DGT, obligatoria en 2026, ahora más barata
La alternativa a los triángulos que marcará la diferencia en carretera
Quien conduce de noche, bajo lluvia o en una carretera secundaria sabe lo incómodo y peligroso que resulta salir del coche para colocar los triángulos de emergencia. Desde el 1 de enero de 2026 esa escena desaparecerá: la baliza V16 con geolocalización, homologada por la DGT, será el único dispositivo legal de preseñalización. Hoy en AliExpress puede encontrarse por 25,40€ usando el código ESCD02, un precio que sorprende al compararlo con los más de 40€ que suele costar en otras tiendas.
Seguridad vial sin bajar del coche
Este pequeño cilindro de luz, visible a más de un kilómetro en 360 grados, se coloca en segundos sobre el techo del vehículo gracias a su base magnética. No hace falta caminar por la calzada ni exponerse al tráfico: basta con sacarlo por la ventanilla. Además de la señal luminosa, integra un sistema de geolocalización conectada a la red NB-IoT de Telefónica Tech, que transmite en tiempo real la ubicación exacta a la DGT. De ese modo, los servicios de asistencia y el resto de conductores reciben el aviso al instante, reduciendo riesgos en una situación de emergencia.
El dispositivo llega homologado (certificado IDIADA PC25060196) y ya es plenamente válido según la normativa. En la práctica, supone adelantarse a lo que dentro de poco será obligatorio, evitando prisas y precios más altos conforme se acerque la fecha límite.
Una compra que da tranquilidad hasta 2038
La autonomía es otro punto fuerte: funciona con tres pilas AA incluidas y puede alimentarse también mediante cable directo. Sus tres indicadores LED permiten comprobar al momento si la batería, el GPS y la conexión de datos están operativos. En caso de duda, basta con escanear el código QR o entrar en trackv16.com al aire libre para confirmar que todo está activo.
Lo más interesante está en su conectividad: incorpora una eSIM con datos ya pagados hasta 2038, sin cuotas extra ni registros personales. Eso significa que durante más de una década el usuario no tendrá que preocuparse de renovaciones ni suscripciones. Y todo ello en un cuerpo resistente al agua (IP54) y al viento, preparado para aguantar condiciones adversas.
Comprar esta baliza ahora tiene sentido por varios motivos claros: la normativa ya está en vigor y será obligatoria en poco más de un año, la diferencia de precio con otras tiendas es notable, el plan de datos incluye más de 12 años de servicio y, sobre todo, ofrece la tranquilidad de no tener que volver a pensar en triángulos ni en costes adicionales.
Quien ya ha vivido una avería en carretera sabe que la seguridad nunca se negocia. Contar con la baliza V16 geolocalizada no es un capricho, sino una inversión en tranquilidad. Adelantarse a 2026 con esta oferta significa no solo ahorrar dinero, sino también garantizar que, si alguna vez lo necesitas, tu vehículo estará localizado y visible en segundos.
