Retomar tus series, trabajar y dar descanso a tu portátil: esta tablet de Xiaomi lo tiene todo

Hay momentos en los que el portátil empieza a sobrar: reuniones eternas, batería justa o simplemente ganas de ver una serie sin tener medio escritorio encima. Ahí entra en juego la Xiaomi Redmi Pad SE de 11 pulgadas, que en AliExpress baja a 125, ... 99€, muy por debajo de los 199€ habituales. Una tablet pensada para acompañarte en el sofá, en la cama o en un viaje, y que cumple justo con lo que uno espera cuando quiere desconectar sin complicarse.

Una pantalla que invita al descanso y un sonido que sorprende

La clave de esta tablet está en cómo se siente al usarla. Su pantalla FHD+ de 11 pulgadas con 90 Hz hace que series, libros y redes sociales se vean fluidos, sin tirones y con colores agradables. No fatiga la vista, algo especialmente importante si la usas por la noche o si la compartes con niños. Las certificaciones de luz azul reducida y la ausencia de parpadeos ayudan a poder usarla más tiempo sin molestias.

El sonido es otro punto fuerte. Los cuatro altavoces con Dolby Atmos llenan la habitación más de lo que esperarías de una tablet ligera, y permiten ver vídeos o escuchar música sin depender siempre de auriculares. Para quienes utilizan la tablet como sustituto de la tele en la cocina o el dormitorio, es un detalle que marca la diferencia.

El diseño aporta un toque moderno sin caer en estridencias. Se siente ligera, sólida y fácil de llevar de una habitación a otra o meter en la mochila sin pensarlo demasiado.

La compañera perfecta para ocio, estudio ligero y videollamadas

El Snapdragon 680 está pensado para un uso real: abrir apps rápido, navegar con fluidez, hacer videollamadas sin cortes y moverse entre redes, correo o documentos sin sensación de atasco. Es un procesador que no promete milagros, pero sí estabilidad, que al final es lo que importa en una tablet para uso diario.

Los 4GB de RAM y los 128GB de almacenamiento permiten guardar contenido descargado, libros, fotos y apps sin preocuparte por el espacio. Y si se queda corto, siempre puedes ampliarlo con una tarjeta hasta 1TB, lo cual la convierte en una herramienta útil para viajes largos o para niños que tiran mucho de juegos y dibujos.

La batería de 8000 mAh aguanta sin despeinarse sesiones largas de vídeo, clases online, recetas en la cocina o lecturas tranquilas antes de dormir. No tienes la sensación de estar encadenado al cargador, algo que se agradece cuando realmente la usas para relajarte.

En conjunto, esta Redmi Pad SE no busca sustituir al portátil, pero sí darte esa comodidad que tantas veces echas en falta: encender, usar y olvidar. Y por 125,99€, se convierte en una opción muy equilibrada para quien quiere una pantalla secundaria que realmente aporte.

A veces basta con un dispositivo sencillo para mejorar tus ratos libres y hacer tu día un poco más ligero. Y esta tablet, sin grandes pretensiones, encaja justo ahí.

En la sección Favorito de ABC seguimos seleccionando ofertas reales en tecnología, hogar y motor para ayudarte a encontrar dispositivos que suman sin complicarte la vida.