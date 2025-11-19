Baliza V16 DGT 3.0 homologada con geolocalización: la luz de emergencia obligatoria para 2026
Será obligatoria para muchos coches a partir del año que viene y ahora puedes conseguirla más barata en Amazon
Samsonite deja su maleta de cabina a mitad de precio y se convierte en el mejor aliado para viajar estas fiestas
La baliza V16 es un dispositivo que desde el 1 de enero de 2026 será obligatorio para un gran número de conductores en nuestro país. Esta luz tiene como objetivo señalizar a los demás vehículos que transitan una avería o un accidente.
Esta ... luz se coloca en el techo del coche y será el único medio legal para señalizar que un coche se encuentra inmovilizado. Los triángulos dejarán de ser válidos para vehículos matriculados en España.
El objetivo principal de la baliza no es otro que es el de mejorar la seguridad: no hace falta bajar del vehículo para colocarla, lo que reduce el riesgo de ser atropellado.
No lo dejes para última hora: compra la baliza v16 en Amazon
Si no llevas esta baliza en el coche a partir de 2026, podrás recibir una multa. Están obligados a llevarla turismos, furgonetas, autobuses y vehículos de mercancías. Quedan exentas por motivos obvios las motocicletas y ciclomotores.
Ahora, puedes comprar la baliza V16 homologada por la DGT 3.0 en Amazon a un precio de 37,99€. Es resistente al agua y garantiza conectividad con la plataforma durante un año. La baliza dispone de una luz amarilla intensa, visible en 360º y a más de un km de distancia, asegurando que otros vehículos la detecten incluso con niebla, lluvia o baja luminosidad.
Su base magnética permite fijarla al techo del vehículo de manera muy sencilla y funciona con pilas alcalinas AA, que van incluidas en el paquete. Compra ahora la baliza V16 en Amazon por 37,99€ y despreocúpate de multas.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete