Baliza V16 DGT 3.0 homologada con geolocalización: la luz de emergencia obligatoria para 2026

Será obligatoria para muchos coches a partir del año que viene y ahora puedes conseguirla más barata en Amazon

Baliza v16 en amazon
Teresa Rodríguez García

La baliza V16 es un dispositivo que desde el 1 de enero de 2026 será obligatorio para un gran número de conductores en nuestro país. Esta luz tiene como objetivo señalizar a los demás vehículos que transitan una avería o un accidente.

Esta ... luz se coloca en el techo del coche y será el único medio legal para señalizar que un coche se encuentra inmovilizado. Los triángulos dejarán de ser válidos para vehículos matriculados en España.

