Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Esta pantalla convierte cualquier coche en uno moderno: CarPlay, GPS y control por voz por menos de 50 euros

Una forma sencilla de actualizar el coche y llevar música, mapas y llamadas sin tocar el móvil

La Krups superautomática alcanza su precio mínimo histórico y convierte tu cocina en una cafetería

Esta pantalla convierte cualquier coche en uno moderno: CarPlay, GPS y control por voz por menos de 50 euros
Álvaro Vázquez Chimeno

Álvaro Vázquez Chimeno

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si tu coche no tiene una radio moderna, pero te gustaría usar CarPlay, ver mapas con comodidad o gestionar llamadas sin apartar la vista de la carretera, esta pantalla de 7 pulgadas es una solución rápida y económica. En Amazon baja a ... 47,99€ gracias a un 20% de descuento, un precio atractivo para quienes buscan mejorar la conducción sin meterse en instalaciones complicadas ni cambiar el equipo original del vehículo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app